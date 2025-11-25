PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'de kırılgan ateşkesin ardından kabinede iç hesaplaşma başladı!

İsrail Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir arasındaki 7 Ekim soruşturmasının krize dönüşmesi ve kamuoyu önünde gerginlik yaşanmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Katz ve Zamir'i konu hakkında yapacakları açıklamaları dinlemek için görüşmeye çağırdı.

İsrail'de kırılgan ateşkesin ardından kabinede iç hesaplaşma başladı!

İsrail Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir arasındaki 7 Ekim soruşturması gerginliği krize dönüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, açıklamalarını dinlemek için ikiliyi toplantıya çağırdı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 7 Ekim soruşturması ve askeri atamalar konusunda yaşadığı gerginliğin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikiliyi konu hakkında yapacakları açıklamaları dinlemek için görüşmeye çağırdı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 7 Ekim soruşturması ve askeri atamalar konusunda yaşadığı gerginlik, krize dönüştü. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kamuoyu önünde gerginlik yaşayan Katz ve Zamir'i konu hakkında yapacakları açıklamaları dinlemek için görüşmeye çağırdı. Netanyahu'nun yarın Katz ve Zamir ile bir toplantı gerçekleştirerek izahat isteyeceği aktarıldı.

7 EKİM SORUŞTURMASINA MÜDAHALE EDİLMESİ GERİLİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasındaki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmesi için bir heyet atamıştı. Zamir, heyetin raporu doğrultusunda 7 Ekim'de başarısız olduğu tespit edilen komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı. Zamir, ayrıca dönemin istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına kınama cezası verilmesine karar vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz (AA)

3 KINAMA İLE GÖREVE DEVAM

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası verilmesi kararı aldı. Kınama cezası alan ancak görevine devam edecek komutanlar arasında 7 Ekim'de Harekat Dairesi Başkanı olarak görev yapmış şu an Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığını yürüten Shlomi Binder, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Donanma Komutanı Koramiral David Sa'ar Salama yer alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir (AA)

SORUŞTURMAYA MÜDAHALE ETTİ
Zamir'in adımına karşı harekete geçen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürüten heyetin raporunun gözden geçirilmesi talimatı vererek bu konuda İsrail Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti. Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapor tamamlanana kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı almıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir (AA)

RAPORA VERİLEN TEPKİYE "ŞAŞIRTICI" DEDİ
Karara tepki gösteren Zamir, kendisi tarafından atanan heyetin hazırladığı 7 Ekim raporunun, herhangi bir siyasi amaç taşımadığını vurgulamıştı. Katz'ın kendisine sunulan rapora şüpheyle yaklaşmasını "şaşırtıcı" olarak niteleyen Zamir'in "İsrail ordusu, ülkede kendi başarısızlıklarını kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bunların sorumluluğunu üstlenen tek kurumdur" sözleri ise İsrail yönetimine mesaj olarak yorumlanmıştı. Askeri atamaların dondurulmasının orduya zarar vereceğini kaydeden Zamir, Katz'ın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını belirtmişti.

