İsrail'de kırılgan ateşkesin ardından kabinede iç hesaplaşma başladı!

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası verilmesi kararı aldı. Kınama cezası alan ancak görevine devam edecek komutanlar arasında 7 Ekim'de Harekat Dairesi Başkanı olarak görev yapmış şu an Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığını yürüten Shlomi Binder, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Donanma Komutanı Koramiral David Sa'ar Salama yer alıyor.

SORUŞTURMAYA MÜDAHALE ETTİ

Zamir'in adımına karşı harekete geçen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürüten heyetin raporunun gözden geçirilmesi talimatı vererek bu konuda İsrail Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti. Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapor tamamlanana kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı almıştı.



İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir (AA)

RAPORA VERİLEN TEPKİYE "ŞAŞIRTICI" DEDİ

Karara tepki gösteren Zamir, kendisi tarafından atanan heyetin hazırladığı 7 Ekim raporunun, herhangi bir siyasi amaç taşımadığını vurgulamıştı. Katz'ın kendisine sunulan rapora şüpheyle yaklaşmasını "şaşırtıcı" olarak niteleyen Zamir'in "İsrail ordusu, ülkede kendi başarısızlıklarını kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bunların sorumluluğunu üstlenen tek kurumdur" sözleri ise İsrail yönetimine mesaj olarak yorumlanmıştı. Askeri atamaların dondurulmasının orduya zarar vereceğini kaydeden Zamir, Katz'ın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını belirtmişti.