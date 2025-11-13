PODCAST CANLI YAYIN

İsrail yine ateşkesi ihlal etti: Lübnan'a bir saldırı daha

İsrail ordusu, Nebatiye’de bir aracı İHA ile vurdu, 1 kişi yaralandı. 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkese rağmen İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Binlerce sivilin hayatını kaybettiği savaşın ardından İsrail’in 4 binden fazla kez ateşkesi ihlal ettiği ve işgal ettiği bölgelerden çekilmediği bildiriliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'nin Tul beldesinde bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

