İspanya Savunma Bakanı’nı taşıyan uçak arıza verdi: Rusya yakınlarında uçuyordu!

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'i taşıyan bir askeri uçağın, bu sabah Rusya'nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında uçarken GPS "arızası" yaşadığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada arızanın sebebi belirtilmedi ancak uçak ve yolcuların güvende olduğu bildirildi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'ı taşıyan bir uçak bu sabah Rusya üzerinde uçarken GPS arızası rapor etti.

İspanyol hükümeti, savunma bakanını taşıyan askeri jetin çarşamba günü Rusya'ya ait Kaliningrad bölgesi üzerinde uçarken GPS arızası yaşadığını açıkladı.

UÇAK NEREYE GİDİYORDU?

İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre A330 tipi jet çarşamba sabahı, Litvanya'ya doğru yola çıktı ve olay sırasında Kaliningrad üzerinde uçuyordu.

Uçağın, NATO'nun hava polisliği misyonunun bir parçası olan Litvanya'daki Siauliai hava üssüne gittiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre üste görev yapan İspanyol askerlerinin yakınları ve gazeteciler de uçaktaydı.

İspanyol gazetesi El Mundo'ya göre, uçağın GPS'ini bozma girişimi, uçak askeri bir uydudan sinyal aldığı için uçuşu etkilemedi.

RUSYA SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Reuters'ın haberine göre benzer bir olay daha önce de meydana geldi. Haberde 31 Ağustos'ta Bulgaristan'a giderken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i taşıyan bir uçağın GPS sisteminin bozulduğu belirtildi.

Estonya ve komşusu Finlandiya daha önce Rusya'yı bölge hava sahasındaki GPS navigasyon cihazlarını bozmakla suçlamıştı. Rusya ise, iletişim ve uydu ağlarına müdahale ettiği iddialarını reddetti.

