İsrail merkezli sosyal medya hesaplarının Katar’dan sonra Türkiye’ye saldırılması yönünde paylaşımlar yapmaları büyük tepkiye neden oldu. Buna karşılık olarak anonim bir Türk kullanıcı, sosyal medya platformu X’te, İsrailli bakanların kişisel telefon numaralarını paylaştı. Görüntülü görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan genç milyonlarca görüntülenme aldı. 17 yaşındaki E.A. o anları anlatarak,“Bir soykırımcı katilden korkacak değilim. Yine imkanım olsa yine yaparım” dedi. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medyasından tehditler savurmaya devam etti. Katz, aramaların devam etmesi halinde birilerini öldürteceğini söyledi. Sosyal medyada konuşulan olay İsrail basınında da gündeme oturdu.

Bir Türk vatandaşı, kişisel telefon numarasını bulduğu İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü arayarak İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine karşılık verdi. İsrail'in kritik askeri tesisleri, istihbarat merkezleri ve diğer askeri sırlarını da detaylarına kadar paylaştı. Kullanıcı, Siyonistlerden gelen tehditler üzerine, "Bu devleti koruyan güç bizi de koruyor. Allah'ın izniyle onlardan bize bir zarar dokunamaz." şeklinde paylaşım yaptı. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda Türk kullanıcı Katz'a mesaj gönderdi.

İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı. (sosyal medya görüntüsü)İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı. (sosyal medya görüntüsü)


MECLİS BAŞKANI NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Paylaşımlar on binlerce kişi tarafından beğenilirken, Türk kullanıcılar da Siyonist bakanlara ait telefon numaralarını arayıp mesajlar attı. İsrail Meclisi Knesset'in Başkanı Amir Ohana'nın numarası da ifşa edilenler arasındaydı. Yüzlerce kişinin mesaj ve çağrı atması sonrası, Ohana'nın hattını iptal ederek numarasını değiştirdiği ileri sürüldü.

YNET sitesi ekran görüntüsüYNET sitesi ekran görüntüsü

TÜRKLERİN HAREKETİ İSRAİL BASININDA

Söz konusu aramalar, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli haber sitesi Ynet'in haberine göre; İsrailli yetkililer, Katz'ın telefon numarasının sızdırılmasının söz konusu olmadığını, buna Türk hacker grubunun ulaştığını öne sürdü. Öte yandan İ24 isimli site ise numarasının sızdırıldığını doğruladı. Haberde Türk hackerlerın yaydığı Katz'ın telefon numarasına binlerce ölüm ve tehdit mesajı geldiği ifade edildi.

İ24 sitesi ekran görüntüsüİ24 sitesi ekran görüntüsü


"SOYKIRIMCI KATİLDEN KORKACAK DEĞİLİM"

E.A. isimli 17 yaşındaki bir başka anonim Türk kullanıcı ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ı WhatsApp'tan görüntülü aradı. E.A.'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenirken, o anlara ilişkin konuştu. E.A., Katz'ın telefonu açmasını beklemediğini söyleyip şu ifadeleri kullandı:

İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı. (sosyal medya görüntüsü)İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı. (sosyal medya görüntüsü)

"Numarayı sosyal medyada gördüm. Gazze'deki çocuklar aklıma geldi ve öfkeyle Katz'ı aradım. Aradığımda sabah saat sabah 07.30'du. Açmasını beklemiyordum. Telefonu açınca şaşırdım. Yeni uyanmıştı, evindeydi. Üzerinde eşofman takımları vardı. 30 saniyeye yakın konuştum. Sonra da küfür edip kapattım. Bunu paylaşınca yüzlerce yorum geldi. İnsanlar 'Korkmuyor musun?' diye soruyorlar. Anne babamız bize yalnız Allah'tan korkmayı öğretti. Bir soykırımcı katilden korkacak değilim. Yine imkânım olsa yine yaparım."

KATZ SOSYAL MEDYASINDAN TEHDİTLER SAVURDU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz gündeme oturan olay sonrasında sosyal medya hesabından tehditler savurmaya devam etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı. (takvim foto arşiv)İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı. (takvim foto arşiv)

"Dünyanın çeşitli ülkelerinden organize İslamcı-cihatçı çeteler, gizli olmayan sivil telefonumu arayarak küfür ve tehdit içeren mesajlar bırakıyorlar. Bırakın aramaya ve tehdit etmeye devam etsinler, ben de teröristlerin liderleri olan üyelerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim.

