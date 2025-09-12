İ24 sitesi ekran görüntüsü



"SOYKIRIMCI KATİLDEN KORKACAK DEĞİLİM"

E.A. isimli 17 yaşındaki bir başka anonim Türk kullanıcı ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ı WhatsApp'tan görüntülü aradı. E.A.'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenirken, o anlara ilişkin konuştu. E.A., Katz'ın telefonu açmasını beklemediğini söyleyip şu ifadeleri kullandı:



İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı. (sosyal medya görüntüsü)



"Numarayı sosyal medyada gördüm. Gazze'deki çocuklar aklıma geldi ve öfkeyle Katz'ı aradım. Aradığımda sabah saat sabah 07.30'du. Açmasını beklemiyordum. Telefonu açınca şaşırdım. Yeni uyanmıştı, evindeydi. Üzerinde eşofman takımları vardı. 30 saniyeye yakın konuştum. Sonra da küfür edip kapattım. Bunu paylaşınca yüzlerce yorum geldi. İnsanlar 'Korkmuyor musun?' diye soruyorlar. Anne babamız bize yalnız Allah'tan korkmayı öğretti. Bir soykırımcı katilden korkacak değilim. Yine imkânım olsa yine yaparım."



KATZ SOSYAL MEDYASINDAN TEHDİTLER SAVURDU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz gündeme oturan olay sonrasında sosyal medya hesabından tehditler savurmaya devam etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: