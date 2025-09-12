İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı

Bir Türk vatandaşı, kişisel telefon numarasını bulduğu İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü arayarak İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine karşılık verdi. İsrail'in kritik askeri tesisleri, istihbarat merkezleri ve diğer askeri sırlarını da detaylarına kadar paylaştı. Kullanıcı, Siyonistlerden gelen tehditler üzerine, "Bu devleti koruyan güç bizi de koruyor. Allah'ın izniyle onlardan bize bir zarar dokunamaz." şeklinde paylaşım yaptı. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda Türk kullanıcı Katz'a mesaj gönderdi.
MECLİS BAŞKANI NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI
Paylaşımlar on binlerce kişi tarafından beğenilirken, Türk kullanıcılar da Siyonist bakanlara ait telefon numaralarını arayıp mesajlar attı. İsrail Meclisi Knesset'in Başkanı Amir Ohana'nın numarası da ifşa edilenler arasındaydı. Yüzlerce kişinin mesaj ve çağrı atması sonrası, Ohana'nın hattını iptal ederek numarasını değiştirdiği ileri sürüldü.
TÜRKLERİN HAREKETİ İSRAİL BASININDA
Söz konusu aramalar, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli haber sitesi Ynet'in haberine göre; İsrailli yetkililer, Katz'ın telefon numarasının sızdırılmasının söz konusu olmadığını, buna Türk hacker grubunun ulaştığını öne sürdü. Öte yandan İ24 isimli site ise numarasının sızdırıldığını doğruladı. Haberde Türk hackerlerın yaydığı Katz'ın telefon numarasına binlerce ölüm ve tehdit mesajı geldiği ifade edildi.