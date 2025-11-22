İngiltere’nin Covid raporu: “Erken karar alınsaydı 23 bin kişi ölmezdi”

2020'nin ilk günlerinden başlayarak birkaç ayda dünyayı kasıp kavuran ve etkileri hâlâ devam eden Covid-19 pandemisiyle ilgili İngiltere hükümetinin attığı adımlar, bağımsız bir soruşturma ile devam ediyor. 800 sayfalık kapsamlı soruşturma raporunda, dönemin başbakanı Boris Johnson liderliğindeki hükümetinin attığı adımlar yetersiz bulundu ve "kararlar erken alınsaydı, 23 bin kişi Covid kaynaklı olarak hayatını kaybetmezdi" denildi.

Johnson rapora sessiz kalması da şaşırttı.