İdlib'de patlama: Bölgeden dumanlar yükseliyor

Suriye'nin İdlib ilinde büyük bir patlama meydana geldi. Kefertaharim beldesinde büyük bir patlama sesi duyulduğu bildirildi ve ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Son dakika... Suriye'nin İdlib ilinde patlama!

DUMANLAR YÜKSELİYOR

İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

