Hong Kong'daki yangında ölü sayısı artıyor

Hong Kong, DHA

159 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, yangında en küçüğü 1 yaşındaki bebek, en büyüğü 97 yaşındaki bir kişi olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 159'a yükseldi.

Yangında hasar gören 8 apartmanın 7'sinde ceset arama çalışmalarının tamamlandığını belirten yetkililer, yaklaşık 30 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.

Yetkililer, konut kompleksindeki bakım çalışmaları sırasında bazı yangın alarmlarını devre dışı bıraktıkları şüphesiyle 6 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Daha önceki açıklamalarda da yangında 11'i itfaiyeci, 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti.