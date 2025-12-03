Hong Kong'daki yangında ölü sayısı artıyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanlı bir sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, yangında en küçüğü 1 yaşındaki bebek, en büyüğü 97 yaşındaki bir kişi olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 159'a yükseldi.
159 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında hasar gören 8 apartmanın 7'sinde ceset arama çalışmalarının tamamlandığını belirten yetkililer, yaklaşık 30 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.
Yetkililer, konut kompleksindeki bakım çalışmaları sırasında bazı yangın alarmlarını devre dışı bıraktıkları şüphesiyle 6 kişinin tutuklandığını ifade etti.
Daha önceki açıklamalarda da yangında 11'i itfaiyeci, 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
BAMBU İSKELELER TUTUŞTU
Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.
Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.
Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, "kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın" olarak kayıtlara geçmişti.
Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.
Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi yakalamıştı.
Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurulacağını bildirmişti.