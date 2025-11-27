PODCAST CANLI YAYIN

Hong Kong’da 31 katlı gökdelen yangını faciası! Yüzlerce kişi binada mahsur kaldı

Hong Kong’taki 31 katlı ve bin 900 dairenin bulunduğu gökdelenler bölgesinde yangın çıktı. Yüzlerce kişi binalarda mahsur kaldı...

Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yangın faciası yaşandı. Tai Po bölgesinde, 31 katlı 1900 dairenin bulunduğu blokları bir anda ateş sardı. Yangın, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulan bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldı. Yangında 36 kişinin can verdiği 279 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, gökdelenlerde mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı. Yetkililer, yangının ardından Hong Kong'daki ikinci en yüksek alarm seviyesi olan dört numaralı yangın alarmını devreye aldı. Ulaştırma Bakanlığı, yolların güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu. İtfaiye departmanı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve şu uyarıyı yaptı: Bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları tavsiye edilmektedir. Halkın da yangından etkilenen bölgeye gitmekten kaçınmaları gerekmektedir.

BAMBU İSKELE DEHŞETİ
Gökdelenlerde yakınları olan Hong Konglular, facianın olduğu bölgeye koştu. Bu fotoğraf karesi ise adeta facianın simgesi oldu

