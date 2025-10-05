Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda

Amsterdam 'da binlerce kişi "Gazze için Kırmızı Hat" mitingine katıldı. Protestocular İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunuyor.

Hollanda 'dan İngiltere'ye, Barselona'ya dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi Gazze için meydanlarda.

Bu, Hollanda halkının Gazze 'deki soykırıma karşı ve aynı zamanda Hollanda'nın suç ortaklığı olduğunu iddia ettikleri şeye karşı kitlesel bir gösteriye çıkmasının üçüncü seferi.

Barselona, AFP

BARSELONA'DA 70 BİN KİŞİ MEYDANLARDA

Barselona'da ise polis, 70.000 Filistin'e destek gösterilerine katıldı. İsrail'in, Filistin topraklarına yönelik İsrail ablukasını kırmaya çalışan Barselona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmesinin ardından öfkeyle Madrid ve diğer İspanyol şehirlerinin yanı sıra Roma ve Lizbon'da da protestolara katıldılar.

Londra, EPA

LONDRA'DA POLİSTEN YAKA PAÇA MÜDAHALE

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi Filistin Eylem Grubu'nun terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanmasını protesto etmek için sokaklara döküldü. İngiliz polisinin çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı bilinirken görme engelli bir kişinin ve bir köpeğin polis tarafından götürüldüğü anlar tepki çekti.