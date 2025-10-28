Hollanda seçimlerinde Wilders Şoku: PVV önde koalisyon belirsiz

Göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle haziran ayında hükümetin düşmesiyle erken seçim kararı alınan Hollanda 'da seçmenler 29 Ekim'de parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

HÜKÜMET KURMAYA YETECEK Mİ?

Ülkede, son dört hükümetin tamamı görev sürelerini tamamlayamadan erken seçime gitti. Yarınki seçimler öncesinde anketler, aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) seçimi önde götüreceğini ancak hiçbir partinin tek başına hükümet kurmaya yetecek 75 milletvekiline ulaşamayacağını gösteriyor.

Kampanya sürecinde konut krizi, göçmen politikaları ve sağlık sigortası harcamaları, öne çıkan konular arasında yer aldı. Aşırı sağcı partilerin vaatleri ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın seçimlere muhtemel etkisi merak edilirken Hollanda'nın önemli anket şirketi Ipsos I&O'nun kıdemli araştırmacısı Asher van der Schelde, seçim arifesinde son durumu anlattı.

SON ANKETLER KRİTİK

Son anketlerin partilerin çok yakın oranlarda gittiğini gösterdiğini aktaran Van der Schelde, 25 Ekim'de yayımladıkları son ankette PVV'nin önde olduğunu ancak Yeşil Sol (GroenLinks) ve İşçi Partisi (PvdA) ittifakı ile Demokratlar 66 (D66) partisinin de benzer oranları yakaladığını belirtti.

Van der Schelde, "Bu partilerin hemen arkasında Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) öne çıkıyor. Onlar da hala en büyük parti olabilecek durumda." dedi.

Irkçı ve İslam düşmanı lider Geert Wilders'ın başını çektiği PVV'nin hükümet kurabilmesinin çok düşük ihtimal olduğunu söyleyen Van der Schelde, "JA21, Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ve Demokrasi Forumu (FvD) dışındaki tüm partiler PVV ile koalisyon kurmaya isteksiz olduklarını söylediler." diye konuştu.

Van der Schelde, sadece merkez sağ partilerin (VVD/CDA) PVV ile çalışma konusunda fikirlerini değiştirmeleri durumunda PVV'nin bir sonraki hükümette yer alma şansı olduğunu kaydederek, "Ama bu şu anda çok düşük ihtimal görünüyor." diye konuştu.

VVD'nin CDA, JA21 ve D66 ile "merkez sağ" bir koalisyon hedeflediğini dile getiren Van der Schelde, "VVD, GL-PvdA ile çalışma konusunda çok şüpheci, bunu yapmaktan kaçınmak istiyor." ifadesini kullandı.

Van der Schelde, bu olası koalisyonun anketlerde henüz çoğunluğu olmadığını belirterek, "Son günlerde PVV seçmenleri, VVD ve JA21'e akış gösterirse 76 sandalyeye ulaşabilirler." şeklinde konuştu.