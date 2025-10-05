PODCAST CANLI YAYIN

Gürcistan dün yerel seçimlerin ardından karıştı ve yerel seçimlere karşı düzenlenen gösteriden ayrılan grubun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yasa dışı ele geçirmeye çalıştı. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, hükümeti devirmeye yönelik girişimin önlendiğini açıkladı.

Gürcistan’da neler oluyor? Kobakhidze’den “Hükümeti devirmeye çalıştılar” açıklaması

Gürcistan'da tansiyon yükseliyor. Başbakanı İrakli Kobakhidze, dün yerel seçimlere karşı düzenlenen gösteride hükümeti devirmeye yönelik girişimin önlendiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Kobakhidze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında yaşanan olayları değerlendirdi.

Gürcistan'da dün yerel seçimlere karşı düzenlenen gösteriden ayrılan grubun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yasa dışı ele geçirmeye çalışarak devlete karşı suç işlediğini söyleyen Kobakhidze, Tiflis'te sokağa çıkanların hükümeti devirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Devlet olarak bu girişimi önlediklerini belirten Kobakhidze, "Şiddet, kitlesel ve yaygındı. Belirli kişiler bundan kesinlikle sorumlu tutulacak." dedi.

Kobakhidze, gösterinin organizatörlerinden ünlü Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze, Murtaz Zodelava, Laşa Beridze ve Paata Manjgaladze'nin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

GÜRCİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Gürcistan'da 2024'teki parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini tanımayan bazı muhalefet partileri, dün yapılan yerel seçimleri de meşru saymadıklarını ilan ederek Tiflis'te protesto düzenlemişti.

Gösterinin organizatörlerinden Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze, Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye hitaben, 4 Ekim'den itibaren hükümeti tanımadıklarını ilan etmişti.

Burçuladze, hükümetin üst düzey yetkililerinin halk tarafından adalete teslim edilmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Birleşik Ulusal Hareketi Parti Temsilcisi Murtaz Zodelava, göstericilere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı "ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığına doğru ilerleyen göstericiler, binaya izinsiz girmeye çalışmış, bariyerleri yıkan grup polisle çatışmıştı.

Göstericiler, polise taş ve su şişesi atmaya başlayınca binanın önündeki polis özel kuvvetleri, biber gazıyla karşılık vermişti.

Olay yerine getirilen tazyikli su aracıyla bariyer kuran göstericilere müdahale edilmişti.

Gösterinin devam ettiği Orbeliani Meydanı'nda da polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 21 polis ile 6 protestocunun yaralandığı bildirilmişti.

Yerel seçimleri, ülke genelindeki tüm belediyelerde iktidardaki Gürcü Hayalı Partisinin kazandığı açıklanmıştı.

