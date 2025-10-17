Gazze'de ateşkes sonrası ilk cuma! Filistinliler Seyyid Haşim Camisi'ne koştu

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından Filistinliler, Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesinde bulunan Seyyid Haşim Camisinde ilk cuma namazını kıldı.

BOMBALAR ALTINDA KILINMAYAN İLK CUMA NAMAZI

Namaz sonrası dualarında hayatını kaybeden yakınlarını unutmayan Filistinliler, ateşkes ortamında camide rahatça namaz kılabilmenin mutluluğunu yaşadı.

"HAŞİM'İN GAZZE'Sİ"

Hz. Muhammed'in büyük dedesi Haşim bin Abdulmenaf'ın mezarının bulunduğu yere yapılan Seyyid Haşim Cami ve türbe nedeniyle kent "Haşim'in Gazzesi" olarak adlandırılıyor.

Cami, 7 Aralık 2023'te İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu ağır hasar gördü.