Gazze'de ateşkes sonrası ilk cuma! Filistinliler Seyyid Haşim Camisi'ne koştu

Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından Filistinliler, aylar sonra ilk kez Seyyid Haşim Camisi’nde cuma namazında buluştu. İsrail bombardımanında ağır hasar gören ve Hz. Muhammed’in büyük dedesi Haşim bin Abdulmenaf’ın türbesini barındıran camide, savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Gazze'de ateşkes sonrası ilk cuma! Filistinliler Seyyid Haşim Camisi'ne koştu

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından Filistinliler, Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesinde bulunan Seyyid Haşim Camisinde ilk cuma namazını kıldı.

BOMBALAR ALTINDA KILINMAYAN İLK CUMA NAMAZI

Namaz sonrası dualarında hayatını kaybeden yakınlarını unutmayan Filistinliler, ateşkes ortamında camide rahatça namaz kılabilmenin mutluluğunu yaşadı.

"HAŞİM'İN GAZZE'Sİ"

Hz. Muhammed'in büyük dedesi Haşim bin Abdulmenaf'ın mezarının bulunduğu yere yapılan Seyyid Haşim Cami ve türbe nedeniyle kent "Haşim'in Gazzesi" olarak adlandırılıyor.

Cami, 7 Aralık 2023'te İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu ağır hasar gördü.

CANLI ANLATIM | Refah Sınır Kapısı ne zaman açılacak? Hamastan esir açıklaması: Gecikmeden İsrail sorumluCANLI ANLATIM | Refah Sınır Kapısı ne zaman açılacak? Hamastan esir açıklaması: Gecikmeden İsrail sorumlu

