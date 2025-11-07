PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de açlık krizi derinleşiyor: Soykırımcı İsrail temel gıda girişini engelliyor

Soykırımcı İsrail, yardım tırlarının Gazze’ye girmesini engelliyor. Un ve yağ taşıyan tırların girişine asla izin verilmiyor. İsrailli teröristler sadece kuruyemiş, bisküvi, çikolata, cips gibi yiyeceklerin olduğu birkaç tırın geçişini sağlıyor

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Gazze’de açlık krizi derinleşiyor: Soykırımcı İsrail temel gıda girişini engelliyor

Terörist devlet İsrail'in Gazze soykırımı boyut değiştirdi. Gazze'de iki yıl süren soykırım, 10 Ekim'deki ateşkes anlaşmasıyla son bulacaktı. Anlaşmayı 150 kez ihlal eden İsrail, şimdi de emel gıda maddelerinin girişine izin vermemeye başladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, "Un ve yağ girişine değil kuruyemiş, bisküvi, çikolata, cips gibi yiyeceklerin girişine izin veriliyor. Bu, aç bırakma politikasının yeni yüzü" dedi. Bu durum bölgede açlık ve yoksulluğu kritik seviyelere taşıdı. Bu nedenle bölgede açlık krizi giderek derinleşiyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde, çoğu kadın ve çocuktan oluşan yüzlerce Filistinli, bir hayır kurumu tarafından dağıtılan yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Refah ve Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan girmek isteyen tırları dün de durduran ve saatlerce eziyet eden İsrail askerlerine tepki büyüdü.

İsrailli teröristler, Gazze'ye geçişi ağırlaştırmak için şoförleri de saatlerce sorguluyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Avrupa'da tadımız yok! Viktoria Plzen: 0-0 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
BM Güvenlik Konseyi Şara ve Suriye İçişleri Bakanına yaptırımları kaldırdı
Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!
Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katıyor! TUSAŞ ve küresel savunma devi BAE Systems arasında işbirliği...
İdefix
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o soru için joker kullandı!
Ticaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası
İsrail'den Lübnan’ın güneyine İHA'lı saldırı!
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
Türk Telekom
Sudan'daki katliam ordusu ateşkese “evet” dedi! RSF, ABD’nin önerisini kabul etti
Zulüm varsa biz yokuz | Gazze Kasabı Netanyahu'dan Türkiye hazımsızlığı: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca
CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü
"West Side" itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar'a 6 yıldır tapu vermediler
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazeteciye ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı