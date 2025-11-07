Gazze’de açlık krizi derinleşiyor: Soykırımcı İsrail temel gıda girişini engelliyor

Terörist devlet İsrail'in Gazze soykırımı boyut değiştirdi. Gazze'de iki yıl süren soykırım, 10 Ekim'deki ateşkes anlaşmasıyla son bulacaktı. Anlaşmayı 150 kez ihlal eden İsrail, şimdi de emel gıda maddelerinin girişine izin vermemeye başladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, "Un ve yağ girişine değil kuruyemiş, bisküvi, çikolata, cips gibi yiyeceklerin girişine izin veriliyor. Bu, aç bırakma politikasının yeni yüzü" dedi. Bu durum bölgede açlık ve yoksulluğu kritik seviyelere taşıdı. Bu nedenle bölgede açlık krizi giderek derinleşiyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde, çoğu kadın ve çocuktan oluşan yüzlerce Filistinli, bir hayır kurumu tarafından dağıtılan yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Refah ve Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan girmek isteyen tırları dün de durduran ve saatlerce eziyet eden İsrail askerlerine tepki büyüdü.

İsrailli teröristler, Gazze'ye geçişi ağırlaştırmak için şoförleri de saatlerce sorguluyor.