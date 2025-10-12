PODCAST CANLI YAYIN

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Kışkırtıcı turlar attılar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail polisi korumasında gruplar halinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. İsrail polisinin yoğun koruması altında düzenlenen baskınlarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bazı dini ritüeller gerçekleştirdiği, kışkırtıcı turlar attığı kaydedildi.

Giriş Tarihi:
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Kışkırtıcı turlar attılar

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsraillilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) bahanesiyle sabah saatlerinden bu yana Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Burak (Ağlama Duvarı) bölgesine gruplar halinde baskın düzenleyen İsraillilerin, Katanin ile Hıtta kapılarından giriş yaptığı aktarıldı.

İsrail polisinin yoğun koruması altında düzenlenen baskınlarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bazı dini ritüeller gerçekleştirdiği, kışkırtıcı turlar attığı kaydedildi.

Ayrıca Kudüs sokaklarında, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir çevresinde ve kapılarında askeri kontrol noktaları kuruldu.

İsrailli fanatik gruplar, Sukot Bayramı bahanesiyle Aksa'ya da kapsamlı baskınlar düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Yahudilerin 3 büyük bayramının sonuncusu olan ve bu yıl 6 Ekim'de başlayan Sukot Bayramı, bir hafta sürüyor.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğullarının çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor.

İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
CANLI ANLATIM | JD Vance: Esir takası an meselesi! İsrail takas öncesi Filistinli tutuklu ailelerin evine baskın düzenledi | Gazze'ye ilk yardım tırları giriyor
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
Evi pislik içinde kalan adamdan Mansur’a sert tepki: Konser yapma, yaşanacak yer yap!
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!