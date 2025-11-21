Epstein dosyaları açılıyor: ABD Adalet Bakanı 30 günlük takvimi açıkladı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarının Kongre'den geçtiğini belirterek ilgili dosyaları 30 gün içinde yayımlayacaklarını söyledi. Yasa kapsamında açıklanacak belgeler arasında şunlar yer alıyor:

• Epstein soruşturmalarına ilişkin iç yazışmalar

• Mağdur ve tanık ifadeleri

• FBI ve Adalet Bakanlığı belgeleri

• Epstein'ın evlerinde yapılan baskınlarda ele geçirilen materyaller

• Uçuş kayıtları

• Epstein'ın ilişkili olduğu kişi, kurum ve bağlantı ağlarına dair bilgiler

Belgelerin, Kongre'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı 20 binden fazla sayfalık Epstein arşivinden bağımsız olduğu vurgulandı.