Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama

Ben Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

BATILI ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANIDI NETANYAHU'DA PANİK BAŞLADI

Netanyahu, BM kürsüsünde yapacağı konuşmada bağımsız Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkelerin liderlerini kınayacağını söyledi. Ben Gurion pistinde açıklama yapan Netanyahu, "Katilleri, tecavüzcüleri ve çocuk yakanları kınamak yerine, onlara İsrail topraklarının kalbinde bir devlet vermek isteyen liderleri kınayacağım. Bu olmayacak." diye ekledi.

Netanyahu uçağa binmeden önce Trump ile Gazze'ye yönelik saldırılar, haziran ayında İran ile yaptıkları 12 günlük savaş gibi konuları görüşeceğini söyledi.