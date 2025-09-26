Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama

İsrail, Tel Aviv'den protestolarla uğurlanan, New York'a adeta kaçarak giden ve Fransa ile İngiltere'nin Filistin'i tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalnızlaşan Netanyahu'nun BM konuşmasını hoparlörlerle Gazze'de dinletti.
İSRAİL'DEN HOPARLÖR ZORBALIĞI
Gazze'deki soykırımından dolayı her geçen gün daha da yalnızlaşan İsrail, zorbalıkta sınırı aştı. Netanyahu'nun bugün BM'de yapacağı konuşmanın hoparlörlerle Gazze halkına duyurulması emri verildi.
Gazze kasabı Natanyahu'dan ''Hitler'' uygulaması!
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) emri onayladığı bildirildi.
REHİNE AİLELERİ BİLE ÇİLEDEN ÇIKTI
Gazze'deki rehinelerin aileleri de Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşmasının Gazze Şeridi genelinde yayınlanması kararına tepki gösterdi ve başbakanın bu fırsatı rehinelerle konuşmak için kullanması gerektiğini savundu.