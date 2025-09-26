PODCAST CANLI YAYIN

Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama

Tel Aviv’den protestolarla uğurlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD’de de protestolarla karşılandı. Binlerce kişi New York’ta sokaklara döküldü. ABD Başkanı Donald Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden sonra Batı Şeria’nın işgal edilmeyeceğini söylerken İsrail ise Netanyahu’nun BM’de yaptığı konuşmayı Gazze’de hoparlörlerden dinletti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama

İsrail, Tel Aviv'den protestolarla uğurlanan, New York'a adeta kaçarak giden ve Fransa ile İngiltere'nin Filistin'i tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalnızlaşan Netanyahu'nun BM konuşmasını hoparlörlerle Gazze'de dinletti.

Netanyahu konuşmasını hoparlörden dinletti, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırNetanyahu konuşmasını hoparlörden dinletti, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

İSRAİL'DEN HOPARLÖR ZORBALIĞI

Gazze'deki soykırımından dolayı her geçen gün daha da yalnızlaşan İsrail, zorbalıkta sınırı aştı. Netanyahu'nun bugün BM'de yapacağı konuşmanın hoparlörlerle Gazze halkına duyurulması emri verildi.

Nazilerde hoparlör uygulaması,Nazilerde hoparlör uygulaması,

Gazze kasabı Natanyahu'dan ''Hitler'' uygulaması!

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) emri onayladığı bildirildi.

Netanyahu konuşmasını hoparlörden dinletti, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırNetanyahu konuşmasını hoparlörden dinletti, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

REHİNE AİLELERİ BİLE ÇİLEDEN ÇIKTI

Gazze'deki rehinelerin aileleri de Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşmasının Gazze Şeridi genelinde yayınlanması kararına tepki gösterdi ve başbakanın bu fırsatı rehinelerle konuşmak için kullanması gerektiğini savundu.

New York'ta Netanyahu protestoları, AANew York'ta Netanyahu protestoları, AA

ABD'DE NETANYAHU PROTESTOLARI

ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Filistin destekçileri, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması planlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelişini protesto etti.

New York'ta Netanyahu protestoları, AANew York'ta Netanyahu protestoları, AA

Polis, güvenlik gerekçesiyle Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresindeki birçok caddeyi trafiğe kapattı.

Başkan Erdoğan ve Trump, AABaşkan Erdoğan ve Trump, AA

TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA "BATI ŞERİA İLHAK EDİLMEYECEK" DEDİ

Netanyahu, BM'deki konuşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Gazze konusunda Başkan Erdoğan ile önemli kararlar aldıklarını ve Batı Şeria'nın da ilhak edilmeyeceğini söyledi.

Netanyahu'nun uçağı işte böyle uçtu, Fotoğraf CNN'den alınmıştırNetanyahu'nun uçağı işte böyle uçtu, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

UÇAĞI ZİKZAK ÇİZEREK KAÇTI

Netanyahu ABD uçuşunda işlediği savaş suçlarından dolayı çıkarılan tutuklama emrini uygulayabilecek ülkelerden kaçmak için zikzak çizerek uçmuştu.Uçuş takip sitelerine göre, normalde birkaç Avrupa ülkesinin üzerinden uçması gereken uçağı, Akdeniz boyunca uçtu ve Cebelitarık Boğazı'nı aştı.

FlightRadar24'e göre uçuş kısa bir süreliğine Yunanistan ve İtalya üzerinden geçti ancak Fransız ve İspanyol hava sahasını tamamen es geçerek uçuşun süresini uzattı.

Ben Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırBen Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

SLOVENYA DA İSTENMEYEN ADAM İLAN ETTİ

Netanyahu New York'a panikle uçarken Slovenya da onu istenmeyen kişi ilan etti.

Ben Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırBen Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

BATILI ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANIDI NETANYAHU'DA PANİK BAŞLADI

Netanyahu, BM kürsüsünde yapacağı konuşmada bağımsız Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkelerin liderlerini kınayacağını söyledi. Ben Gurion pistinde açıklama yapan Netanyahu, "Katilleri, tecavüzcüleri ve çocuk yakanları kınamak yerine, onlara İsrail topraklarının kalbinde bir devlet vermek isteyen liderleri kınayacağım. Bu olmayacak." diye ekledi.

Netanyahu uçağa binmeden önce Trump ile Gazze'ye yönelik saldırılar, haziran ayında İran ile yaptıkları 12 günlük savaş gibi konuları görüşeceğini söyledi.

6 yıl sonra Beyaz Sarayda tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...6 yıl sonra Beyaz Sarayda tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek | Olay sözler: Beni zorlamayın
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti
Microsoft yola mı geliyor? İsrail’e yapay zeka desteği durduruldu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı