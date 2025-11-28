PODCAST CANLI YAYIN

Çin'de kundaklama şüphesi: 31 katlı 8 blok yandı

Hong Kong’da 4 bin kişinin yaşadığı 31 kat ve 8 bloklu sitedeki 83 kişi hayatını kaybetti. Bu bilanço 1948 yılındaki 176 ölüme yol açan depo yangınından bu yana en ölümcül yangın olarak tarihe geçti. Sitenin dış cephesinde tadilatı yürüten 3 kişi gözaltına alındı...

Çin'in özerk yönetim bölgesindeki Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po'da 8 apartmandan oluşan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende önceki gün yangın çıktı. Sitenin dış cephelerinde tadilat çalışmaları için kurulan bambu iskeleler nedeniyle alevler bir anda yayıldı. 10 dakika içinde 31 kata kadar çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 bin dairede 4 bin kişinin bulunduğu öğrenildi. Yangında 83 kişi hayatını kaybetti.
100'den fazla kişi yaralandı. 300 kişiden hala haber alınamadığı bildirdi. Sitedeki kalanların ortalama yaşının 56 olduğu tespit edildi.



'1.800 KONUT SAĞLANACAK'
Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, tadilatta çalışan işçilerin sigara içerek yangına sebep olduğu iddia edildi. Polis ekipleri, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı. Hong Kong lideri John Lee, evsiz kalan sakinlere destek olmak yaklaşık bin 800 konut sağlanacağı ve hane başına 10 bin Hong Kong doları (bin 280 dolar) tutarında nakit yardım yapılacağını ifade etti.

176 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Hong Kong'da Ağustos 1962'de Sham Shui Po mahallesindeki bir binada çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Binada depolanan yaklaşık havai fişekler yangının hızla üst katlara yayılmasına neden olmuştu. Hong Kong'da kayıtlara geçen en ölümcül yangın ise 1948'de "tehlikeli maddeler" içeren 5 katlı bir deponun zemin katında meydana gelen patlamanın ardından çıkmış, 176 kişi hayatını kaybetmişti.

