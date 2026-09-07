Meta, Google ve TikTok'a algoritma şartı geliyor: Kullanıcının tercihine uymayana “ciddi” ceza gündemde
Meta'nın ABD'deki uzlaşmasıyla sosyal medya algoritmalarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi yeniden tartışılırken, bu kez Avustralya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Kullanıcılara sosyal medya akışlarını belirleyen algoritmaları kapatma seçeneği sunmaya hazırlanan Avustralya, teknoloji devlerine yeni kurallar getirmeyi planlıyor. ABD'de başlayan hukuki baskının ardından gelen bu adım, gözleri Türkiye'nin atacağı olası düzenlemelere çevirdi. Türkiye'de de özellikle milyonlarca genç kullanıcıyı sosyal medyanın algoritmik etkilerinden koruyacak benzer yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Sosyal medya devlerine yönelik dünya genelindeki düzenleme ve denetim dalgası büyüyor. Önce ABD'de teknoloji şirketlerini köşeye sıkıştıran hukuki süreçler, ardından Avustralya'nın algoritmalara yönelik yeni hamlesi gündeme geldi.
Avustralya, sosyal medya kullanıcılarına akışlarını belirleyen algoritmaları kapatma seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta parlamentoya sunulması planlanan kanun teklifiyle kullanıcıların, sosyal medya platformlarında karşılarına çıkan içerikleri belirleyen algoritmaları kullanıp kullanmama konusunda tercih hakkına sahip olması hedefleniyor.
Düzenleme kapsamında Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinden kullanıcıların tercihlerine saygı göstermeleri istenecek. Kurala uymayan platformlar için ise ciddi cezalar gündeme gelecek.
Meta'nın ABD'deki uzlaşmasıyla yeniden tartışmaya açılan sosyal medya algoritmalarının kullanıcılar üzerindeki etkisi, Avustralya'nın yeni düzenleme hazırlığıyla farklı bir boyuta taşındı. Bu gelişmeler, özellikle milyonlarca genç sosyal medya kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de de dijital platformlara yönelik düzenlemelerin önemini yeniden gündeme getirdi.
ÖNCE AMERİKA'DA UZLAŞMA, ARDINDAN AVUSTRALYA'DA ALGORİTMA ADIMI
ABD'de Meta'ya yönelik hukuki süreçlerin ve şirketin uzlaşma kararının ardından, sosyal medya platformlarının algoritmik sistemlerine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığı Avustralya'dan geldi.
Avustralya'da parlamentoya sunulması planlanan kanun teklifiyle kullanıcılara, sosyal medya akışlarında karşılarına çıkan içerikleri belirleyen algoritmaları kapatma seçeneği sunulması hedefleniyor.
Düzenleme kapsamında Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinin kullanıcılara algoritmalar konusunda tercih hakkı tanıması istenecek. Bu tercihe uymayan platformların ise ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalması planlanıyor.
KULLANICIYA ALGORİTMA SEÇENEĞİ SUNULACAK
Geçen yıl 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağına öncülük eden İletişim Bakanı Anika Wells, dijital özen yükümlülüğü yasalarının "bugüne kadar uymak zorunda kalmayan bir sektöre bazı temel güvenlik korumaları" getireceğini söyledi.
Wells, Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinin algoritmaları kapatma seçeneği sunmaması hâlinde "ciddi" cezalarla karşı karşıya kalması gerektiğini ifade etti.
Kullanıcıların çevrim içi ortamda önlerine içerik getiren algoritmaları kullanıp kullanmama konusunda tercih yapabilmesine yönelik hükümetin "uzman görüşü" alacağını belirten Wells, mekanizmanın ayrıntılarının henüz netleşmediğini aktardı.
Wells, ABC'ye yaptığı açıklamada, "Avustralyalıların sosyal medya akışlarında ne görecekleri konusunda daha fazla seçenek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.
Algoritmaların kullanıcılar açısından sağladığı kolaylıklara da değinen Wells, şunları söyledi:
"Birçok Avustralyalının gerek aldıkları keyif gerekse mahallelerindeki yerel işletmeleri görmek gibi sağladığı kolaylıklar nedeniyle algoritmayı tercih ettiğini biliyoruz. Birçok kişi algoritmayı seçmek isteyecektir. Ancak büyük teknoloji şirketlerinin öncelikle bu seçeneği sunması ve bu tercihe saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Büyük teknoloji şirketleri dokunulmaz değildir ve müşterilerine temel güvenlik standartlarını sunmalıdır."
TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE SİNYALLERİ
ABD'de Meta'ya yönelik hukuki süreçler ve Avustralya'nın algoritmalara ilişkin düzenleme hazırlığı, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
Özellikle çocuklar ve gençlerin sosyal medya platformlarında uzun süre geçirmesi, algoritmaların kullanıcıları karşılarına çıkarılan içerikler üzerinden yönlendirmesi ve zararlı içeriklerle karşılaşma riski, dijital platformlara yönelik koruyucu düzenlemelerin önemini artırıyor.
Türkiye'de de milyonlarca genç kullanıcının sosyal medya platformlarında aktif olması, dünyada başlayan teknoloji şirketlerine yönelik denetim sürecinin yakından takip edilmesini gerekli kılıyor.
Sosyal medya platformlarının algoritmik sistemlerinin genç kullanıcılar üzerindeki etkilerine karşı daha güçlü koruma mekanizmalarının oluşturulması gerektiği yönündeki tartışmalar da bu gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi.
"BU SANSÜRLE İLGİLİ DEĞİL"
İletişim Bakanı Wells ise eleştirilere karşı düzenlemenin amacının sansür olmadığını savundu.
Channel Nine'ın Today programına konuşan Wells, "Bu sansürle ilgili değil. Bu, büyük teknoloji şirketlerinin kendi platformlarındaki riskleri tespit etmelerini ve bu riskleri azaltmalarını sağlamakla ilgili" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Wells, geçen aralık ayında yürürlüğe giren 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağını uygulamadığı gerekçesiyle henüz hiçbir teknoloji şirketine para cezası verilmediğini kabul etti.
Yasağın yürürlüğe girmesinden önce platformlarda bulunan 16 yaş altındaki kişilerin büyük çoğunluğunun hâlen bu uygulamaları kullandığını gösteren araştırmalar bulunduğu belirtildi.
ZARARLI İÇERİKLERE KARŞI DA SORUMLULUK PLANLANIYOR
Hazırlanan düzenlemenin yalnızca sosyal medya algoritmalarıyla sınırlı kalmaması öngörülüyor. Platformlara, yeme bozukluklarını teşvik eden videolar gibi zararlı içeriklerin paylaşılmasını engellemeye yönelik sorumluluk da getirilmesi planlanıyor.
Rıza hakları savunucusu Chanel Contos da geçen hafta Avustralya Ulusal Basın Kulübünde yaptığı konuşmada algoritmik sosyal medya akışları için onay esasına dayalı bir sistem getirilmesi çağrısında bulundu.
Contos, böyle bir sistemle teknoloji şirketlerinin reformların etrafından dolaşmasının zorlaştırılacağını savundu. Algoritmaların Avustralya'da cinsel şiddetin yaygınlaşmasını körüklediğini ve gençleri kadın düşmanı içeriklere maruz bıraktığını ifade etti.
Teklife muhalefetten farklı tepkiler geldi. Bazı isimler düzenlemeyi prensipte desteklerken bazıları ise bunun ifade özgürlüğünü kısıtlama girişimi olabileceğini savundu.
Liberal Parti lideri Angus Taylor, düzenlemeye "oldukça şüpheyle" yaklaştığını belirterek bunun sansür anlamına gelebileceğini ileri sürdü.
Taylor, News24'e yaptığı açıklamada bunun "hükümetin sosyal medyayı sansürleme girişimi" olmasından endişe ettiğini ve İşçi Partisinin öncelikle mevcut sosyal medya yasağındaki açıkları kapatmaya çalışması gerektiğini söyledi.
GÖZLER TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLARA ÇEVRİLDİ
ABD'de Meta'ya yönelik hukuki süreçler ve Avustralya'nın sosyal medya algoritmalarına ilişkin yeni düzenleme hazırlığı, dijital platformların kullanıcılar üzerindeki etkisine yönelik küresel tartışmayı yeniden öne çıkardı.
Özellikle çocukların ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabileceği zararlı içeriklere karşı platformların sorumluluğunun artırılması ve kullanıcıların algoritmalar üzerindeki tercih hakkının genişletilmesi, dünyada giderek daha fazla tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.
Avustralya'nın algoritmaları kapatma seçeneği sunmaya yönelik hazırlığı, Türkiye'de de sosyal medya platformlarının işleyişi ve genç kullanıcıların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin önemini yeniden gündeme taşıdı.