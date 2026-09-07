"BU SANSÜRLE İLGİLİ DEĞİL"

İletişim Bakanı Wells ise eleştirilere karşı düzenlemenin amacının sansür olmadığını savundu.

Channel Nine'ın Today programına konuşan Wells, "Bu sansürle ilgili değil. Bu, büyük teknoloji şirketlerinin kendi platformlarındaki riskleri tespit etmelerini ve bu riskleri azaltmalarını sağlamakla ilgili" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Wells, geçen aralık ayında yürürlüğe giren 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağını uygulamadığı gerekçesiyle henüz hiçbir teknoloji şirketine para cezası verilmediğini kabul etti.

Yasağın yürürlüğe girmesinden önce platformlarda bulunan 16 yaş altındaki kişilerin büyük çoğunluğunun hâlen bu uygulamaları kullandığını gösteren araştırmalar bulunduğu belirtildi.