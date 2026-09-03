Polonya resti çekti Meta geri adım attı: 250 milyonluk 'sahte reklam' cezası korkusu... Türk kullanıcılar tehlikede
Sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılık faaliyetlerine göz yuman Meta, Polonya hükümetinin 250 milyon avroluk ceza talebi sonrası güvenlik tedbirlerini artırdı. Ünlü isimlerin taklit edildiği sahte reklamlara karşı yapay zeka destekli yeni denetim mekanizması devreye alındı. Yaptırım sopasını gören teknoloji devleri Avrupa’da kurallara uyarken, Türkiye gibi ülkelerde kullanıcılar sahte reklamlarla aldatılmaya devam ediyor. Türk vatandaşlarının dijital güvenliği adına Meta’ya karşı acil yaptırım sürecinin başlatılması gerektiği belirtiliyor.
Dijital dünyada milyarlarca insanı birbirine bağlama iddiasıyla yola çıkan ancak zamanla dolandırıcıların en büyük oyun alanına dönüşen sosyal medya platformları, yalnızca yaptırım tehdidiyle karşılaştıklarında harekete geçiyor.
Bunun son örneği Avrupa Birliği ülkesi Polonya'da yaşandı.
Varşova yönetiminin sahte reklamlar ile deepfake içeriklere karşı yeterli mücadele yürütmediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonuna şikayet ettiği Meta, ülkede dolandırıcılık tespit sistemini güçlendirme kararı aldı.
YAPTIRIM KORKUSU GERİ ADIM ATTIRDI
Polonya, ABD merkezli teknoloji şirketinin dolandırıcılıkları tespit etmek, ünlülerin, politikacıların, iş insanlarının taklit edildiği hesapları tanımlayıp engellemek amacıyla tasarlanan geliştirilmiş yapay zeka sistemini uyguladığı ilk Avrupa ülkeleri arasına girdi.
Konuya ilişkin 1 Eylül tarihinde resmi duyuru yapan Meta, "Polonya'daki kullanıcılara finansal hizmetler tanıtan tüm reklamverenler için kimlik kontrollerini genişleteceğiz. Uygulamanın kısa süre içinde tamamlanmasını bekliyoruz." açıklaması yaptı.
250 MİLYONLUK CEZA TALEBİ
Alınan yeni güvenlik önlemleri, Polonya Başbakan Yardımcısı ile Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski'nin Avrupa Komisyonundan Meta'ya Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası kapsamında 250 milyon avro ceza kesmesini istemesinin ardından geldi.
Varşova yönetimi, Meta'nın kullanıcıları dolandırmak amacıyla yayımlanan sahte reklamlar ile yapay zekayla oluşturulan deepfake içeriklerin engellenmesi konusunda yeterince etkili davranmadığını vurguladı.
DOLANDIRICILARIN REKLAMLARININ YÜZDE 86'SINI KALDIRMADILAR
Gawkowski'nin talebi, devlet araştırma enstitüsü NASK tarafından işletilen ülkenin bilgisayar acil durum müdahale ekibi CERT Polska tarafından yapılan testleri içeriyordu.
Araştırmacılar, Meta'ya açıkça dolandırıcı olarak değerlendirdikleri 122 reklam bildirdi.
Bakanlık verilerine göre, söz konusu bildirimlerden 106'sı, yani yüzde 86.8'i raporların ardından kaldırılmadı.
Gelişmeler üzerine Avrupa Komisyonu, "Polonya makamları tarafından sağlanan delilleri inceleyeceğiz." duyurusunu yaptı.
İHBARLARIN AZALMASI ÜZERİNDEN SAVUNMA
Hakkındaki iddialara cevap veren Meta, mevcut dolandırıcılık karşıtı önlemlerinin önemli sonuçlar verdiğini savundu.
Şirket yönetimi, "Polonyalı kullanıcıların dolandırıcılık reklamlarıyla ilgili bildirimleri Temmuz 2024 ile Haziran 2026 arasında yüzde 83 azaldı." savunmasını yaptı.
Polonya'da, tanınmış kişilerin yapay olarak üretilen görüntüleri ile videolarını kullanarak dolandırıcı yatırımları teşvik eden reklamlara yönelik artan endişelerle birlikte tartışma yoğunlaştı.
Sahte reklamlarda görüntüsü sıkça yer alan Polonyalı girişimci ile InPost Üst Yöneticisi Rafal Brzoska, çevrimiçi platformlara karşı daha sert tedbirler alınması amacıyla kampanya yürütmüştü.
TÜRK KULLANICILAR O REKLAMLARA HALA MARUZ KALIYOR
Avrupa ülkelerinin milyarlarca liralık ceza tehditleri karşısında anında boyun eğen Meta, Türkiye pazarında benzer güvenlik adımlarını atmaktan kaçınıyor.
Hükümetler bastırmadan yola gelmeyen sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıları sahte reklamlar ile deepfake dolandırıcılıklarıyla baş başa bırakıyor.
Her gün binlerce Türk vatandaşı, Facebook ile Instagram üzerinden yayınlanan sahte finansal hizmet reklamlarıyla mağdur ediliyor.
Avrupa'da kimlik doğrulama şartı getiren Meta'nın Türkiye'de hiçbir denetim mekanizması kurmaması büyük tepki topluyor.
Dolandırıcıların cirit attığı platformlara karşı Türkiye'de acil hukuki adımların atılması, benzer yaptırım süreçlerinin hızla devreye sokulması bekleniyor.