Polonya resti çekti Meta geri adım attı: 250 milyonluk 'sahte reklam' cezası korkusu... Türk kullanıcılar tehlikede

250 MİLYONLUK CEZA TALEBİ Alınan yeni güvenlik önlemleri, Polonya Başbakan Yardımcısı ile Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski'nin Avrupa Komisyonundan Meta'ya Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası kapsamında 250 milyon avro ceza kesmesini istemesinin ardından geldi. Varşova yönetimi, Meta'nın kullanıcıları dolandırmak amacıyla yayımlanan sahte reklamlar ile yapay zekayla oluşturulan deepfake içeriklerin engellenmesi konusunda yeterince etkili davranmadığını vurguladı. Ünlü isimlerin taklit edildiği sahte reklamlar ile deepfake içeriklere karşı harekete geçmeyen şirket, yaptırım tehdidi üzerine Polonya’da yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit sistemini devreye aldı. Dolandırıcılardan Akılalmaz Tuzak! Popüler Siteleri Kopyalayıp Reklamla Üst Sıraya Çıkıyorlar Dolandırıcılardan Akılalmaz Tuzak! Popüler Siteleri Kopyalayıp Reklamla Üst Sıraya Çıkıyorlar

DOLANDIRICILARIN REKLAMLARININ YÜZDE 86'SINI KALDIRMADILAR Gawkowski'nin talebi, devlet araştırma enstitüsü NASK tarafından işletilen ülkenin bilgisayar acil durum müdahale ekibi CERT Polska tarafından yapılan testleri içeriyordu. Araştırmacılar, Meta'ya açıkça dolandırıcı olarak değerlendirdikleri 122 reklam bildirdi. Sanal platformlara akan reklamlar illegal yapıları besliyor... Reklamverene bahis, müstehcenlik, dolandırıcılık tehlikesi

Bakanlık verilerine göre, söz konusu bildirimlerden 106'sı, yani yüzde 86.8'i raporların ardından kaldırılmadı. Gelişmeler üzerine Avrupa Komisyonu, "Polonya makamları tarafından sağlanan delilleri inceleyeceğiz." duyurusunu yaptı. Küresel platformlarda hinlik yarışı: Türkiye’den milyarlar alıp düşmanlık veriyorlar! Netflix’ten Esenboğa kurgusu