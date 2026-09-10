Atlantik'in her iki yakasında da sosyal medya şirketleri giderek artan bir inceleme ve baskı altında bulunuyor.

Şubat ayında TikTok, bağımlılık yaptığı iddia edilen özellikleri nedeniyle AB kuralları kapsamında suçlanırken; Ağustos ayında Meta, ABD'deki bağımlılık iddialarını çözüme kavuşturmak için 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı kabul etmişti.

SocialMediaTransparency.org web sitesi tarafından derlenen verilere göre, bu dört platform 2026'nın ilk yarısında Portekiz'de aylık toplam 33 milyon kullanıcı erişimine ulaştı.