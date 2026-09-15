SÜBLİMİNAL MESAJ TEHLİKESİ

Tehlikenin sadece görünür olandan ibaret olmadığını belirten Aytuğ, gizli mesajlara dikkat çekerek, "Çocukların zihinlerine sübliminal mesajlar veriliyor. Hiçbir çocuk bunun farkında değil; pek çok ebeveyn, büyük de farkında değil." ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, bu durumu Türkiye’ye açılmış savaş olarak tanımlayarak, çocukların kültürel köklerinden ve ailelerinden koparıldığını vurguladı.