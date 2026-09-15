Sosyal medya tehlikesi sınırları aştı: Çocuklar ruh kökünden koparılıyor! "Aileler dava açmalı"
Genç nesilleri hedef alan sosyal medya şirketleri, çocukları ailelerinden ve kültürel köklerinden kopararak dijital kölelere dönüştürüyor. ABD’de 29 eyalette açılan davalarla milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edilen dijital platformların Türkiye üzerindeki yıkıcı etkileri giderek artıyor. Konuyu laboratuvar gerçekliğinde inceleyen Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, çocukları gerçek hayattan koparan karanlık tabloyu Türkiye’ye açılmış savaş olarak nitelendirdi.
Sosyal medya devleri, genç zihinleri karlı pazar olarak hedefine koyarken, tehlikenin boyutu Amerika Birleşik Devletleri genelinde peş peşe açılan milyar dolarlık Meta davalarıyla gün yüzüne çıktı. Çocukları ailelerinden, kültürel kodlarından ve gerçek hayattan koparan dijital saldırıya karşı uzmanlar alarma geçti. Durumu Türkiye'ye açılmış savaş olarak nitelendiren Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren tespitlerde bulundu.
"TÜRKİYE'YE AÇILMIŞ SAVAŞA ŞAHİT OLUYORUZ"
Sanal dünyanın tehlikelerine dikkat çeken Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, "Sanal medya ve dijital platformlar üzerinden Türkiye'ye açılmış bir savaşa şahit oluyoruz. Artık savaşlar dünyada böyle yapılıyor. Yani savaş meydanlarında olmuyor." dedi.
ÇOCUKLAR "META" HALİNE GELMESİN
Çocuklar sosyal medya şirketleri için büyük pazar haline geldi.
Uzmanlar çocukların metalaşmasına izin verilmemesi uyarısında bulunurken, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi küresel çapta yeni tartışmalara yol açtı.
Konuyu ebeveyn gözüyle değerlendiren Aytuğ, tehlikenin boyutunu, "Ben de 11 yaşında bir kız çocuğu babasıyım. Durumu laboratuvar gerçekliğinde görüyorum. Sanal medyanın, dijital medya platformlarının çocukları nasıl kuşattığının bizzat şahidiyim." sözleriyle dile getirdi.
SÜBLİMİNAL MESAJ TEHLİKESİ
Tehlikenin sadece görünür olandan ibaret olmadığını belirten Aytuğ, gizli mesajlara dikkat çekerek, "Çocukların zihinlerine sübliminal mesajlar veriliyor. Hiçbir çocuk bunun farkında değil; pek çok ebeveyn, büyük de farkında değil." ifadelerini kullandı.
KÜLTÜREL KÖKLERE İMHA
Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisinin sistematik kampanyaya dönüştüğünü vurgulayan Aytuğ, "Çocuklarımızın, gençlerimizin örf, adet ve geleneklerinden uzaklaştırılması, kültürel köklerinin imha edilmesi, dininden, milli duygularından, ailelerinden koparılması adına yürütülen bir kampanya haline dönüştü." dedi.
ABD RİSKİN FARKINDA
Dijital dönüşümün öncüsü olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri genelinde tehlike çanları çalıyor.
ABD'nin dijital sarmalı dünyaya yayan ülke olduğunu aktaran Aytuğ, kendi toplumlarının riske girdiğini, dağılmak üzere olduklarını ve toz şeker haline geleceklerini anladıklarını bildirdi.
Bu durumun farkına varılarak harekete geçildiğini belirten Aytuğ, 29 eyalette Meta'ya karşı açılan tazminat davaları sonucu şirketin milyar dolarlar bazında çok büyük tazminatlar ödemeyi kabul ettiğini paylaştı.
EBEVEYNLER İÇİN ACİL EYLEM PLANI
ABD genelinde tartışma büyürken, Türkiye'deki çocukların sosyal medyada metalaşmasının önüne geçmek için atılması gereken adımlar netleşti.
Sürecin öncelikle ebeveynlerin gönüllü katılımıyla, ardından devletin yardımıyla bertaraf edilmesi gerektiğini savunan Aytuğ, ailelere düşen görevleri sırasıyla aktardı.
Aytuğ, "Önce çocuklarının psikolojik açıdan etkilendiğini bir raporla; sağlık raporu veya psikiyatri raporu ile belgeleyecekler. Daha sonra hangi yayınların buna yol açtığını görsel olarak kaydedecekler. Daha sonra da ilgili mahkemelere başvuracaklar. Şikayet davaları belki birleştirilip uluslararası mahkemelere taşınırsa çok daha etkili olur. Milyon dolarlık tazminatlar söz konusu." dedi.