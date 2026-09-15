CANLI YAYIN
Geri

Sosyal medya tehlikesi sınırları aştı: Çocuklar ruh kökünden koparılıyor! "Aileler dava açmalı"

Genç nesilleri hedef alan sosyal medya şirketleri, çocukları ailelerinden ve kültürel köklerinden kopararak dijital kölelere dönüştürüyor. ABD’de 29 eyalette açılan davalarla milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edilen dijital platformların Türkiye üzerindeki yıkıcı etkileri giderek artıyor. Konuyu laboratuvar gerçekliğinde inceleyen Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, çocukları gerçek hayattan koparan karanlık tabloyu Türkiye’ye açılmış savaş olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sosyal medya tehlikesi sınırları aştı: Çocuklar ruh kökünden koparılıyor! "Aileler dava açmalı"

Sosyal medya devleri, genç zihinleri karlı pazar olarak hedefine koyarken, tehlikenin boyutu Amerika Birleşik Devletleri genelinde peş peşe açılan milyar dolarlık Meta davalarıyla gün yüzüne çıktı. Çocukları ailelerinden, kültürel kodlarından ve gerçek hayattan koparan dijital saldırıya karşı uzmanlar alarma geçti. Durumu Türkiye'ye açılmış savaş olarak nitelendiren Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren tespitlerde bulundu.

Video Oynatma İkonu Dijital kuşatmaya karşı ailelere çağrı!

"TÜRKİYE'YE AÇILMIŞ SAVAŞA ŞAHİT OLUYORUZ"

Sanal dünyanın tehlikelerine dikkat çeken Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, "Sanal medya ve dijital platformlar üzerinden Türkiye'ye açılmış bir savaşa şahit oluyoruz. Artık savaşlar dünyada böyle yapılıyor. Yani savaş meydanlarında olmuyor." dedi.

Sosyal medya devlerinin çocukları hedef alan politikaları küresel çapta kriz oluşturmaya devam ediyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Sosyal medya devlerinin çocukları hedef alan politikaları küresel çapta kriz oluşturmaya devam ediyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

ÇOCUKLAR "META" HALİNE GELMESİN

Çocuklar sosyal medya şirketleri için büyük pazar haline geldi.

Uzmanlar çocukların metalaşmasına izin verilmemesi uyarısında bulunurken, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi küresel çapta yeni tartışmalara yol açtı.

Konuyu ebeveyn gözüyle değerlendiren Aytuğ, tehlikenin boyutunu, "Ben de 11 yaşında bir kız çocuğu babasıyım. Durumu laboratuvar gerçekliğinde görüyorum. Sanal medyanın, dijital medya platformlarının çocukları nasıl kuşattığının bizzat şahidiyim." sözleriyle dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri 29 eyalette Meta şirketine açılan milyar dolarlık tazminat davaları, dijital platformların gençler üzerindeki yıkıcı etkisini ispatladı.Amerika Birleşik Devletleri 29 eyalette Meta şirketine açılan milyar dolarlık tazminat davaları, dijital platformların gençler üzerindeki yıkıcı etkisini ispatladı.

SÜBLİMİNAL MESAJ TEHLİKESİ

Tehlikenin sadece görünür olandan ibaret olmadığını belirten Aytuğ, gizli mesajlara dikkat çekerek, "Çocukların zihinlerine sübliminal mesajlar veriliyor. Hiçbir çocuk bunun farkında değil; pek çok ebeveyn, büyük de farkında değil." ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, bu durumu Türkiye’ye açılmış savaş olarak tanımlayarak, çocukların kültürel köklerinden ve ailelerinden koparıldığını vurguladı. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, bu durumu Türkiye’ye açılmış savaş olarak tanımlayarak, çocukların kültürel köklerinden ve ailelerinden koparıldığını vurguladı.

KÜLTÜREL KÖKLERE İMHA

Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisinin sistematik kampanyaya dönüştüğünü vurgulayan Aytuğ, "Çocuklarımızın, gençlerimizin örf, adet ve geleneklerinden uzaklaştırılması, kültürel köklerinin imha edilmesi, dininden, milli duygularından, ailelerinden koparılması adına yürütülen bir kampanya haline dönüştü." dedi.

Zihinlere yerleştirilen sübliminal mesajların tehlikesine dikkat çeken Aytuğ, ebeveynlerin acilen harekete geçmesi gerektiğini bildirdi. Zihinlere yerleştirilen sübliminal mesajların tehlikesine dikkat çeken Aytuğ, ebeveynlerin acilen harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

ABD RİSKİN FARKINDA

Dijital dönüşümün öncüsü olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri genelinde tehlike çanları çalıyor.

ABD'nin dijital sarmalı dünyaya yayan ülke olduğunu aktaran Aytuğ, kendi toplumlarının riske girdiğini, dağılmak üzere olduklarını ve toz şeker haline geleceklerini anladıklarını bildirdi.

Bu durumun farkına varılarak harekete geçildiğini belirten Aytuğ, 29 eyalette Meta'ya karşı açılan tazminat davaları sonucu şirketin milyar dolarlar bazında çok büyük tazminatlar ödemeyi kabul ettiğini paylaştı.

Ailelerin çocuklarının psikolojik durumunu sağlık raporlarıyla belgelemesi, zararlı içerikleri görsel olarak kaydetmesi ve uluslararası mahkemelere başvurarak milyon dolarlık tazminat davaları açması gerektiği tavsiye ediliyor.Ailelerin çocuklarının psikolojik durumunu sağlık raporlarıyla belgelemesi, zararlı içerikleri görsel olarak kaydetmesi ve uluslararası mahkemelere başvurarak milyon dolarlık tazminat davaları açması gerektiği tavsiye ediliyor.

EBEVEYNLER İÇİN ACİL EYLEM PLANI

ABD genelinde tartışma büyürken, Türkiye'deki çocukların sosyal medyada metalaşmasının önüne geçmek için atılması gereken adımlar netleşti.

Sürecin öncelikle ebeveynlerin gönüllü katılımıyla, ardından devletin yardımıyla bertaraf edilmesi gerektiğini savunan Aytuğ, ailelere düşen görevleri sırasıyla aktardı.

Aytuğ, "Önce çocuklarının psikolojik açıdan etkilendiğini bir raporla; sağlık raporu veya psikiyatri raporu ile belgeleyecekler. Daha sonra hangi yayınların buna yol açtığını görsel olarak kaydedecekler. Daha sonra da ilgili mahkemelere başvuracaklar. Şikayet davaları belki birleştirilip uluslararası mahkemelere taşınırsa çok daha etkili olur. Milyon dolarlık tazminatlar söz konusu." dedi.

Dijital tekellerin içerik sömürüsünü kıracak mutabakat! Milli medyaya lisans bedeli talebi: Ödeme programı ve bağımsız ölçüm önerileri masadaDijital tekellerin içerik sömürüsünü kıracak mutabakat! Milli medyaya lisans bedeli talebi: Ödeme programı ve bağımsız ölçüm önerileri masada

David Krueger’den ileri yapay zeka sistemleri için uluslararası moratoryum çağrısı: “Hepimizin ölebileceğini söylüyorum”
SONRAKİ HABER

“Hepimizin ölebileceğini söylüyorum”
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Teknoloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler