Aşırı kalorili “kilo deneyi” faciayla bitti

Rus fenomen Dmitry Nuyanzin, günde 10 bin kalori tüketerek kısa sürede kilo alma-deneme sürecine girdi. 13 kilo aldıktan sonra antrenmanları bırakmak zorunda kaldı. Ertesi sabah ise uykusunda ölü bulundu.

Rusya'da sosyal medya fenomeni Dmitry Nuyanzin kısa sürede kilo alıp ardından hızlıca vermeyi hedefleyen ilginç bir deneye girişti. Günde yaklaşık 10.000 kalori alarak çoğunluğu yüksek şeker ve yağ içeren fast food ürünlerinden oluşan aşırı bir beslenme programı uyguladı. Kısa sürede 13 kilo alıp 105 kiloya ulaştı. Deneyin son günlerinde kendini kötü hissederek antrenmanlarını sonlandırdı. Ancak ertesi sabah ise uykusunda ölü bulundu.

