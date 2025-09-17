PODCAST CANLI YAYIN

ABD'li Charlie Kirk'ü öldürmüştü : Tyler Robinson için İdam isteniyor

ABD'nin Utah eyaletinde savcılar, sağcı aktivist Charlie Kirk'ü düzenlediği suikast ile öldüren Tyler Robinson için idam talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi:
ABD'nin Utah County Bölge Savcısı Jeff Gray, sağcı aktivist Charlie Kirk'ün suikastına ilişkin yargı süreci hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Gray, Kirk'ü düzenlediği suikast ile öldüren Tyler Robinson'ın ağırlaştırılmış cinayetle suçlandığını ve mahkum edilmesi halinde idam cezası talep edeceklerini açıkladı.
Tyler RobinsonTyler RobinsonRobinson'a toplam yedi ayrı suçlama yöneltildiğini söyleyen Gray, Robinson'a yöneltilen suçlamalar arasında ağırlaştırılmış cinayetin yanı sıra delilleri ortadan kaldırdığı için "adaletin engellenmesi" ve oda arkadaşına mesajlarını silmesini söylediği için "tanıkları etkileme" suçlamasının da yer aldığını söyledi.

İDAM CEZASI TALEP EDİLDİ
Kirk'ün ölümünü "ABD trajedisi" olarak tanımlayan Gray, Robinson için idam cezası talep edilmesini hafife almadıklarını ve bu karara kolay varmadıklarını ifade etti. Gray, "Bu kararı hafife almıyorum. Bu, bölge savcısı olarak yalnızca mevcut delillere, şartlara ve suçun niteliğine bakarak bağımsız olarak aldığım bir karardır. İdam cezası talep ettiğimiz için sanık, Utah County Cezaevi'nde tutuksuz yargılanma hakkı olmaksızın gözaltında tutulmaya devam edilecektir" dedi.


Tyler Robinson için idam cezası isteniyorTyler Robinson için idam cezası isteniyor

NE OLMUŞTU?
Muhafazakar öğrenci hareketi Turning Point USA'in kurucu ortağı ve başkanı olan Charlie Kirk, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen destekçileri arasında yer alıyordu. Muhafazakar Hristiyan görüşleriyle öne çıkan Kirk, 10 Eylül Çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi kampüsünde üç bin kişinin katıldığı bir açık hava etkinliği sırasında konuşurken, vurularak öldürülmüştü. 22 yaşındaki Tyler Robinson, bir çatıdan keskin nişancı tüfeğiyle ateş ederek, Kirk'ü tek kurşunla boynundan vurmuştu.

Bir eyalet teknik kolejinde elektrikçilik alanında meslek eğitimi üçüncü sınıf öğrencisi olan Robinson, suikastın ardından olay yerinden kaçmayı başarmış fakat 11 Eylül gecesi olay yerinden yaklaşık 420 kilometre uzaktaki aile evinde gözaltına alınmıştı. Utah Valisi Spencer Cox, eyaletin idam cezası talep etme eğiliminde olduğunu ancak savcıların bu kararı vermeden önce Kirk'ün ailesinin arzularını dikkate alacağını açıklamıştı.

SOL GÖRÜŞLÜ AŞIRICILAR
Soruşturmayı yürüten yetkililer, şüphelinin erişmiş olabileceği elektronik cihazlar da dahil olmak üzere delillerin incelenmeye devam edildiğini ve önümüzdeki günlerde federal suçlamaların da gelebileceğini açıkladı. Yetkililer, henüz suikasta ilişkin herhangi bir motivasyon açıklamazken, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Kirk'ün öldürülmesinde "sol görüşlü aşırılıkçılığın" rol oynadığını söylemişti.

İNTERNET ÜZERİNDEN RADİKALLEŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Robinson'ın internet kanalıyla radikalleştiğini söylemişti. Trump, "Kısa sayılabilecek sürede başına bir şey geldi. Görünüşe göre internet üzerinden radikalleşti" demişti. Trump, Robinson için, "O bir solcu" ifadelerini kullanmıştı.

