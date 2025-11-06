ABD’de kayıp Türk bilim insanı Furkan Dölek’e kefaletle tahliye kararı

ABD 'de kendisinden bir süre haber alınamayan ve daha sonra New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkan Türk bilim insanı Furkan Dölek 'in, 50 bin dolar karşılığında kefaletle tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi.

Furkan Dölek, DHA

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

ABD'de faaliyet gösteren ve Furkan Dölek'e hukuki destek veren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinden (TASC), sürece ilişkin açıklama yapıldı.

Mahkeme tarafından Türk bilim insanı Dölek'in, 50 bin dolar karşılığında kefaletle tahliye edilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, bu kararın, adalet duygusu ve toplumsal güven açısından önemli ve olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bundan sonraki süreçte mahkeme tarafından öngörülen kefalet miktarının yatırılmasında da Türk-Amerikan toplumunun örnek bir dayanışma göstereceğinden şüphemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Dölek de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararı "adalet, dayanışma ve bilimin onuru adına bir umut ışığı" olarak niteleyerek, "Henüz tamamlanmamış bir yolun içindeyiz ancak bugün, özgürlüğe, bilime ve hakikate bir adım daha yaklaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve TASC hukuk ekibi başta olmak üzere kendisiyle dayanışma içinde olan herkese teşekkürlerini ileten Dölek, "Bu destek yalnızca bir bilim insanına değil, adalete, insana ve bilime olan inanca verilmiş bir destektir. Her satır, her çağrı, her mesaj benim için bir yaşam hattıydı." ifadelerini kullandı.