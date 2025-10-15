ABD'de bütçe krizi devam ediyor! Hükümet kapanalı 14 gün oldu ama onay yine çıkmadı

ABD 'de hükümet kapanalı 14 gün olmasına rağmen Senato Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermedi.

ABD'de hükümet kapandı, EPA

YİNE OYLAMA YAPILDI YİNE SONUÇ ÇIKMADI

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 14. gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı.

Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı 49 "Hayır" ve 45 "Evet" oyuyla bir kez daha kabul edilmedi.

Tasarının kabul edilmesi için 60 üyenin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamaması, hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizliği artırıyor.

Bu sırada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda birbirini suçluyor.

Senatoda, Cumhuriyetçiler ve Demokratların sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarılarına daha önce yapılan oylamalarda da onay çıkmamıştı.