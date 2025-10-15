PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de bütçe krizi devam ediyor! Hükümet kapanalı 14 gün oldu ama onay yine çıkmadı

ABD’de hükümetin kapanmasının 14. gününde Senato’da yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarısı bir kez daha reddedildi. Tasarı, federal hükümete 21 Kasım’a kadar finansman sağlamayı öngörüyordu. Ancak 60 “Evet” oyunun gerekli olduğu oylamada 45 “Evet” ve 49 “Hayır” sonucu çıktı. Taraflar birbirini suçlarken, hükümetin ne zaman yeniden açılacağı belirsizliğini koruyor.

Giriş Tarihi:
ABD'de bütçe krizi devam ediyor! Hükümet kapanalı 14 gün oldu ama onay yine çıkmadı

ABD'de hükümet kapanalı 14 gün olmasına rağmen Senato Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermedi.

ABD'de hükümet kapandı, EPAABD'de hükümet kapandı, EPA

YİNE OYLAMA YAPILDI YİNE SONUÇ ÇIKMADI

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 14. gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı.

Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı 49 "Hayır" ve 45 "Evet" oyuyla bir kez daha kabul edilmedi.

Tasarının kabul edilmesi için 60 üyenin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamaması, hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizliği artırıyor.

Bu sırada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda birbirini suçluyor.

Senatoda, Cumhuriyetçiler ve Demokratların sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarılarına daha önce yapılan oylamalarda da onay çıkmamıştı.

ABD'de hükümet kapandı, EPAABD'de hükümet kapandı, EPA

1 EKİM'DE HÜKÜMET KAPANMIŞTI

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor.

TÜM FAALİYETLER DEVRE DIŞI

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

ABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattıABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Fenerbahçe’de kadro dışı olayları sonrası sular durulmuyor! Mert Hakan ve Fred son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!