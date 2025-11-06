ABD’de 36 günlük bütçe krizinden sonra kaos: Onlarca havalimanında uçuşlar duracak

ABD 'de bütçe krizi devam ediyor. Donald Trump yönetimi çarşamba günü ülkenin en yoğun 40 havalimanındaki hava trafiğini yüzde 10 oranında azaltacağını duyurdu. Bu kararın binlerce uçuşun iptal edilmesine yol açacağı ve Demokratları hükümetin kapanmasını sona erdirmeye zorlayacağı belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy , kesintilerin, kapanmanın başlangıcından bu yana tazminatsız çalışan ve ekim ortasından beri maaş alamayan hava trafik kontrolörleri üzerindeki "baskıyı hafifletme" girişimi olduğunu söyledi. Yılın en yoğun seyahat sezonu yaklaşırken yönetimin etkilenen pazarları bugün açıklayacağını da belirtti.

ABD'de hükümetin kapanması uçuşlarda gecikmelere yol açıyor, EPA

KAPANMAYI BİTİRMEK İÇİN ZORLAYACAKLAR

Ülkede her gün milyonlarca yolcunun seyahat ettiği hava ulaşım sisteminde yaşanan çalkantı, uzun süredir hükümetin kapanmasının en somut ve yıkıcı sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, tarafları bir anlaşmaya zorlamanın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.