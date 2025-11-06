PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de 36 günlük bütçe krizinden sonra kaos: Onlarca havalimanında uçuşlar duracak

ABD’de 36. gününe giren bütçe krizi ve hükümetin kapanması, hava trafiğini felç etme noktasına geldi. Donald Trump yönetimi, 40 büyük havalimanında uçuşları yüzde 10 azaltma kararı alırken, binlerce seferin iptal edilmesi bekleniyor. Yetkililer, kapanmanın sürmesi halinde “kitlesel kaos” uyarısında bulunuyor.

ABD'de bütçe krizi devam ediyor. Donald Trump yönetimi çarşamba günü ülkenin en yoğun 40 havalimanındaki hava trafiğini yüzde 10 oranında azaltacağını duyurdu. Bu kararın binlerce uçuşun iptal edilmesine yol açacağı ve Demokratları hükümetin kapanmasını sona erdirmeye zorlayacağı belirtiliyor.

ONLARCA HAVALİMANINDA UÇUŞ KESİNTİLERİ BAŞLIYOR

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kesintilerin, kapanmanın başlangıcından bu yana tazminatsız çalışan ve ekim ortasından beri maaş alamayan hava trafik kontrolörleri üzerindeki "baskıyı hafifletme" girişimi olduğunu söyledi. Yılın en yoğun seyahat sezonu yaklaşırken yönetimin etkilenen pazarları bugün açıklayacağını da belirtti.

Uçuş kesintileri yarın yürürlüğe girecek ve tahminen yüz binlerce yolcu seyahat planlarını değiştirmek zorunda kalacak.

KAPANMAYI BİTİRMEK İÇİN ZORLAYACAKLAR

Ülkede her gün milyonlarca yolcunun seyahat ettiği hava ulaşım sisteminde yaşanan çalkantı, uzun süredir hükümetin kapanmasının en somut ve yıkıcı sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, tarafları bir anlaşmaya zorlamanın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

HÜKÜMET 36 GÜNDÜR KAPALI

Kapanmanın çarşamba günü ABD'de bir ilk olarak 36. güne ulaştı. ABD'de sistem bir şekilde işlemeye devam etse de endişe her geçen gün daha da artıyor.

KİTLESEL KAOS UYARISI

Federal Havacılık İdaresi'nin sertifikalı hava trafik kontrolörlerinin çoğunun hükümet kapanmadan önce 14.000 kişilik kadronun yaklaşık 3.000'ini doldurmak için zaten fazla mesai yaptığı belirtildi. Kapanma süresince maaş almadan çalışmak zorunda olan kontrolörler, salı günü ikinci maaş kesintileriyle karşı karşıya kalacaklar.

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, bu hafta başında kapanmanın devam etmesi halinde kitlesel kaos meydana geleceğini duyurmuştu.

