ABD Başkanı Trump’ın “51. eyalet” şakası, Carney ile görüşmeye damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Carney’in Beyaz Saray’daki görüşmesi, karşılıklı övgülerin yanı sıra “birleşme” esprileriyle gündeme geldi. Trump’ın “Kanada ve ABD’nin birleşmesi” şakası salonda gülüşmelere yol açarken, Carney Trump’ı “dönüştürücü bir başkan” olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki görüşmede Kanada Başbakanını Carney'i överek, "O dünya çapında bir lider, ne istediğini bilen bir adam ve seçimi kazanmasına hiç şaşırmadım" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR ADAM OLMAK İSTİYORUM"

Trump, Carney'in "iyi bir insan, başarılı bir yönetici ve aynı zamanda zorlu bir müzakereci" olduğunu da belirtti.

Toplantıda bir muhabirin, "Eğer Carney büyük bir adamsa, anlaşmayı engelleyen ne?" sorusu üzerine Trump, "Çünkü ben de büyük bir adam olmak istiyorum" yanıtını verdi. Bu sözler salonda gülüşmelere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Carney'in Oval Ofis'teki görüşmesi, zaman zaman esprili anlara sahne oldu. Toplantının kamuoyuna açık bölümünde "51. eyalet" ifadesi doğrudan kullanılmasa da Trump bu fikre birkaç kez atıfta bulundu.

TRUMP'TAN 51'İNCİ EYALET ŞAKASI

Carney'nin Trump'ın "dönüştürücü bir başkan" olduğunu vurgulamasının ardından Trump, "Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birleşmesi" sözünü dile getirdi, ardından ise "Şaka yapıyorum" diyerek gülümsedi. Carney de, ""Benim gitmek istediğim yer orası değildi."" karşılığını verdi. İki liderin bu sözleri odada kahkahalara neden oldu.

Daha sonra Trump'a, artık ABD'ye seyahat etmek istemeyen Kanadalılara ne söyleyeceği soruldu. Trump, "Anlıyorum… Kanada'nın iyi işler yapmasını istiyoruz, ancak bir noktada aynı işi yapmak istiyoruz. Aynı iş için rekabet ediyoruz. Sorun bu. Bu yüzden bu sorunu çözmenin çok kolay bir yolu olduğunu sürekli söylüyorum" ifadelerini kullandı.

CARNEY'DEN TRUMP'A: "SİZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR BAŞKANSINIZ"

Kanada Başbakanı Carney, Oval Ofis'teki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'a övgüde bulunarak, "Birkaç ay önce beni ve bazı meslektaşlarımı nazikçe misafir etmiştiniz. O zaman da söylemiştim, siz dönüştürücü bir başkansınız" dedi.

Carney, bu süreçte ekonomide yaşanan dönüşüme, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına yönelik benzeri görülmemiş taahhütlerine, Hindistan ile Pakistan'dan Azerbaycan ile Ermenistan'a kadar atılan barış adımlarına ve İran'ın "terör kaynağı olma gücünün kırılmasına" dikkati çekti.

Sözlerini, "Ve şimdi vaktim tükeniyor ama bu birçok bakımdan en önemlisi" ifadesiyle sürdüren Carney, Trump'ın dönüştürücü etkisinin altını çizdi.

