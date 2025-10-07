ABD Başkanı Trump’ın “51. eyalet” şakası, Carney ile görüşmeye damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump , Oval Ofis'teki görüşmede Kanada Başbakanını Carney'i överek, "O dünya çapında bir lider, ne istediğini bilen bir adam ve seçimi kazanmasına hiç şaşırmadım" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR ADAM OLMAK İSTİYORUM"

Trump, Carney'in "iyi bir insan, başarılı bir yönetici ve aynı zamanda zorlu bir müzakereci" olduğunu da belirtti.

Toplantıda bir muhabirin, "Eğer Carney büyük bir adamsa, anlaşmayı engelleyen ne?" sorusu üzerine Trump, "Çünkü ben de büyük bir adam olmak istiyorum" yanıtını verdi. Bu sözler salonda gülüşmelere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Carney'in Oval Ofis'teki görüşmesi, zaman zaman esprili anlara sahne oldu. Toplantının kamuoyuna açık bölümünde "51. eyalet" ifadesi doğrudan kullanılmasa da Trump bu fikre birkaç kez atıfta bulundu.