PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama! "Türkiye ateşkeste yapıcı rol oynuyor"

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze'deki ateşkes planında "Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığını" belirterek İsrail'e Gazze'de konuşlanacak yabancı güçlerin kim olacağı konusunda bir zorlama yapmayacaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da, sürecin beklenenden hızlı ve olumlu yönde geliştiğini vurgulayarak "bugün olmayı planladıkları yerin çok ötesinde olduklarını" söyledi.

Giriş Tarihi:
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama! "Türkiye ateşkeste yapıcı rol oynuyor"

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temasları sonrasında ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi. (AA)ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi. (AA)

Batı basınını eleştiren Vance, "her ihlal yaşandığında ateşkesin bittiği" başlıkları attıklarını, sürecin ilerlediğini "ancak zaman alacağını" belirterek "Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığından bunlar oluyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi. (AA)ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi. (AA)

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini, silah bırakan Hamas unsurlarına af sağlanacağını aktaran Vance, Hamas'ın sürecin ilerlemesi, Gazze'de yeniden inşanın başlaması için bunu yapması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN "YAPICI" ROLÜNE TAKDİR
Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, "Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması" olarak sıraladı. ABD Başkan Yardımcısı, tüm bu süreçlerin zaman alacağını belirterek, ABD askerlerinin Gazze'de bulunmayacağını vurguladı.

İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde söz konusu Hamas olunca bir sabırsızlık gözlediklerini aktaran Vance, süreç boyunca "esnek olmaları" gerektiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi. (AA)ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi. (AA)

Vance, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerini bulmanın zaman alacağını, bazılarının "enkaz dağları altında kaldığını" paylaştı.
Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance,"Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız." diye konuştu.

KUSHNER: PLAN TASARLANDIĞI GİBİ İŞLİYOR
Gazze'deki ateşkesin müzakere sürecinde de rol alan ABD Başkanı'nın danışmanı ve damadı Kushner, Gazze'de Hamas'ın kontrol ettiği bölgelere herhangi bir yeniden imar projesi ya da finansmanın sağlanmayacağını, İsrail kontrolündeki bölgelerde bazı projelerin değerlendirildiğini dile getirdi.
Kushner, "planın tasarlandığı gibi işlediğini" belirterek insani yardımların girişi için ABD, İsrail ve uluslararası kuruluşlar arasında gelişen bir koordinasyon sağlandığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da, sürecin beklenenden hızlı ve olumlu yönde geliştiğini vurgulayarak "bugün olmayı planladıkları yerin çok ötesinde olduklarını" söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ilk durağı Kuveyt... Es Sabah ile görüştü: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
İdefix
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
Türk Telekom
Trafikte makas atan ihtara uymayan yandı! Yüksek cezalar geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü