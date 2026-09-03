Meta'ya başkaldırı sırası Almanya'da! "Sert kural" çağrısı... Türkiye için tehlike sinyalleri

Meta Instagram ve Facebook için günlük iki saatlik kullanım sınırı, gece kilidi ve okul saatlerinde bildirimlerin kapatılması gibi kısıtlamalar açıkladı.

Anlaşmanın Almanya ve Avrupa için gençliğin korunmasının dijital tekliflerin tasarımına demirlenmesi gerektiği yönünde sinyal verdiğini aktaran Köller, platformların tavsiye algoritmaları ve teşvik mekanizmalarıyla maksimum kullanım süresini optimize etmeye devam ettiği sürece salt zaman sınırlarının anlamsız kalacağının altını çizdi.

'ÇOCUKLARIN GÜVENLİ PLATFORMLARA İHTİYACI VAR'

Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu (vzbv) Yönetim Kurulu Üyesi Ramona Pop, zaman sınırları ve gece kilitleri gibi koruyucu önlemlerin reşit olmayanlar üzerindeki kullanım baskısını azaltabileceğini belirterek, "Asıl sorun, dikkati mümkün olduğunca uzun süre bağlı tutmak için tasarlanmış iş modelleri ve algoritmalardır. Çocukların ve ergenlerin sadece kullanım sınırlarına değil, baştan itibaren güvenli platformlara ihtiyacı var." diye konuştu.

Platformların, gençleri dijital katılımdan dışlamadan koruyacak şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulayan Pop, riskli işlevlerin ancak kullanıcılar reşit olduklarını kanıtladıktan sonra etkinleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sorumluluğun velilere kaydırılmasını reddeden Pop, "Sorumluluk sadece ebeveynlerde olamaz ve olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Federasyon, mevcut platform tasarımlarının sadece küçükler değil yetişkinler için sorunlu olduğunu belirterek, herkes için tasarımdan itibaren güvenlik çağrısında bulundu.