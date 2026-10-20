Avrupa'da çocuklar için sosyal medya önlemleri! Sonsuz kaydırma ve yaş sınırı gündemde
Avrupa'da çocukları sosyal medyanın olası zararlarından korumak için yeni adımlar atılıyor. AB Komisyonunun 17 Eylül'de açıkladığı yasa teklifinde sonsuz kaydırmadan bildirimlere kadar birçok özelliğin sınırlandırılması öngörülürken 8 ülkede yaş sınırına yönelik düzenlemeler gündemde.
AB Komisyonunun 17 Eylül'de açıkladığı 'AB Çocuk Yasası' teklifinde, 'sonsuz kaydırma' gibi aşırı kullanımı teşvik eden özelliklerin sınırlandırılması, uyku saatlerinde anlık bildirimlere izin verilmemesi ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajların engellenmesi gibi önlemler yer alıyor. Yapay zekâ sohbet botları ve dijital arkadaşların varsayılan olarak kapalı tutulması, çocuklarda duygusal bağımlılık oluşturacak şekilde davranmalarının önlenmesi hedefleniyor.
Çocuklara ait profillerin varsayılan olarak gizli olması, kullanıcıların engelleme ve sessize alma araçlarına kolayca erişebilmesi ve platformların yaş doğrulama sistemleri kullanması da öngörülüyor.
Yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesi gerekiyor.
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Polonya: Sosyal medya platformlarına erişim için 15 yaş sınırı getirilecek.
Fransa: 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini düzenleyen yasa hazırlandı.
İngiltere: 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimine ilişkin düzenlemenin uygulanabilmesi için gerekli mevzuat yıl sonuna kadar parlamentoya sunulacak.
İspanya: 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini düzenleyecek.
Portekiz: 13 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine izin verilmemesini, 13-15 yaş grubundakilerin ise ebeveyn izniyle sınırlı erişim sağlamasını öngören yasa tasarısı, parlamentodaki ilk oylamanın ardından komisyon aşamasında inceleniyor.
İtalya: 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimine izin verilmemesini ve kullanıcıların yaşlarının doğrulanmasını öngören bir yasa teklifi gündemde bulunuyor.
Danimarka: Hükümet ve siyasi partiler, sosyal medya platformlarına erişim için 15 yaş sınırı getirilmesi konusunda uzlaştı.
Norveç: Hükümet, sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirecek yasa teklifini yıl sonuna kadar parlamentoya sunmayı planlıyor.