Avrupa ülkelerinde çocuk ve gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumaya yönelik düzenlemeler giderek yaygınlaşıyor. Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalması, aşırı sosyal medya kullanımının bağımlılığa dönüşmesi ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler, Avrupa genelinde yaş sınırları ve dijital güvenlik önlemlerine ilişkin yeni girişimleri beraberinde getirdi.

Avrupa'da çocukları sosyal medyanın olası zararlarından korumak için yeni düzenlemeler gündeme geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) AB Komisyonunun 17 Eylül'de açıkladığı 'AB Çocuk Yasası' teklifinde, 'sonsuz kaydırma' gibi aşırı kullanımı teşvik eden özelliklerin sınırlandırılması, uyku saatlerinde anlık bildirimlere izin verilmemesi ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajların engellenmesi gibi önlemler yer alıyor. Yapay zekâ sohbet botları ve dijital arkadaşların varsayılan olarak kapalı tutulması, çocuklarda duygusal bağımlılık oluşturacak şekilde davranmalarının önlenmesi hedefleniyor.