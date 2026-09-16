AB'den 13 yaş altına sosyal medya yasağı! META ve TikTok'un algoritma dayatmasına "yaptırım" sinyali: Batı uyandı, sıra Türkiye'de
Sosyal medya platformlarının çocukları ve gençleri hedef alan algoritma dayatmalarına karşı Avrupa Birliği de harekete geçti. "Çocuk Yasası" ile 13 yaş altına sosyal medya kısıtlanacak. 15 yaşın altındakiler için kişisel hesap açılmasına izin verilmeyecek. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen "Artık platformlar bize güvenli olduklarını kanıtlamak zorunda" diyerek yaptırım sinyali verdi. Öte yandan META ve TikTok'un ABD'ye boyun eğip kısıtlama ve tazminatları kabul etmesi Türkiye için emsal nitelikte. Uzmanlar hem TikTok'a hem de Meta'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Günümüzde ekran süresi ile birlikte değer erozyonu da arttı. Aile ve toplumun temel dinamiklerini hedef alan dijital bir kuşatma baş gösterdi.
Algoritma LGBT, çıplaklık, müstehcenlik ve şiddeti sistematik olarak dayatırken, sosyal medya platformları toplumsal çürümenin merkez üssü haline geldi.
4 KITADA 40 ÜLKE HAREKETE GEÇTİ
Çocukların çevrim içi ortamlarda korunması amacıyla küresel çapta önlemler alınmaya başlandı.
4 kıtadan yaklaşık 40 ülke, gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamak üzere kanun tasarıları hazırlıyor, mevcut kuralları sertleştiriyor veya doğrudan yasak uyguluyor.
AB'DEN "ÇOCUK YASASI" ADIMI
Avrupa Birliği de çocukları dijital platformlardaki tehlikeli içeriklerden korumak için AB Çocuk Yasası hazırladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında "AB Çocuk Yasası"na değindi.
"AVRUPA'NIN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ"
Sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkisini belirlemek için özel uzman heyeti topladıklarını, Avustralya gibi ülkelerin bu konudaki politikalarını incelediklerini aktaran von der Leyen, artık Avrupa'nın da harekete geçme zamanı geldiğini söyledi.
Von der Leyen, her yaş grubunun kendine has özellikleri olduğunu, bu yüzden kademeli ve duruma göre farklılaşan bir yaklaşım izleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Özetle 13 yaşın altındakiler için sosyal medya kullanımı olmayacak. 15 yaşın altındakiler için kişisel hesap açılmasına izin verilmeyecek. Bu, 13-15 yaş arasındakilerin yalnızca ebeveynler veya vasiler tarafından oluşturulup denetlenen, özellikleri sınırlandırılmış ve günlük kullanım süresi bir saatle kısıtlanmış 'mini hesaplar' kullanabileceği anlamına geliyor. 15-18 yaş aralığında ise platformlar için güvenli tasarım zorunlu hale getirilecek."
"ARTIK PLATFORMLAR BİZE GÜVENLİ OLDUKLARINI KANITLAMAK ZORUNDA"
Platformların bağımlılık yapıcı özelliklerini ve çocukların giderek daha aşırı içeriklere maruz kalmasını kabul etmek zorunda olmadıklarını vurgulayan von der Leyen, "Artık platformlar bize güvenli olduklarını kanıtlamak zorunda kalacak çünkü mesele çocuklarımızın sosyal medyaya erişimi değil, sosyal medyanın çocuklarımıza ne zaman ve nasıl erişmesine izin vereceğimizdir." dedi.
AB Komisyonu tarafından yetkilendirilen "Çocukların Çevrim İçi Güvenliğine İlişkin Özel Uzman Heyeti", 13 yaş altındaki çocukların "sosyal medya plus" olarak tanımlanan platformlara erişimi için AB genelinde uyumlu bir yaş sınırı getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYAYA 15 YAŞ SINIRI
Çocukları ve gençleri dijital çürümeden korumak için Türkiye'de de sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Öte yandan ABD'de neredeyse tüm eyaletlerle davalık olan META, yaklaşık 18 milyar dolarlık tazminata boyun eğip platformlarında köklü kısıtlamalara gitmeyi kabul etti. TikTok da ABD'de çocukların çevrim içi gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı kapatmak için 400 milyon dolar ödeyerek uzlaşma yoluna gitti.
META VE TİKTOK ABD'YE BOYUN EĞDİ: TÜRKİYE DE HESAP SORSUN
Meta'nın ABD'de köşeye sıkışarak kabul etmek zorunda kaldığı bu kısıtlamalar ve TikTok'un ödediği tazminat, Türkiye için emsal niteliğinde.
Uzmanlar, sosyal medya devlerinin algoritmik tuzaklarına karşı Türkiye'nin kendi kanuni kalkanını acilen oluşturması gerektiğini belirtiyor.
ABD ve Avrupa'da başlayan hesap sorma dalgasının Türkiye'de ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmesi ve gençleri dijital zehirlenmeden koruyacak yerel yaptırımların devreye sokulması bekleniyor.
Algoritmaların Türk gençlerinin hayatını tehdit etmesine karşı ulusal güvenlik stratejisi kapsamında adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.
META'NIN ABD'DE KABUL ETTİĞİ AĞIR ŞARTLAR
Meta'nın ABD'de kabul etmek zorunda kaldığı yaptırımlar, teknoloji devlerinin bugüne kadar kaçındığı pek çok sınırlamayı içeriyor.
Anlaşma şartları kapsamında bağımsız bir denetçi en az 5 yıl boyunca şirketin faaliyetlerini denetleyecek.
18 yaş altı kullanıcılar için günlük varsayılan iki saatlik kullanım sınırı getirilirken, gece yarısı ile sabah 06.00 saatleri arasında ebeveyn onayı olmadan uygulama kullanımı yasaklanıyor.
Gece saatlerinde ve okul dersleri sırasında bildirimlerin tamamen kapatılması, beğeni ve tepki gibi etkileşim butonlarının görünürlüğünün azaltılması, belirli filtrelerin yasaklanması ve gençlere kişiselleştirilmemiş akış sunulması zorunlu tutuluyor.