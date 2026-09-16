AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. "AVRUPA'NIN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ"



Sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkisini belirlemek için özel uzman heyeti topladıklarını, Avustralya gibi ülkelerin bu konudaki politikalarını incelediklerini aktaran von der Leyen, artık Avrupa'nın da harekete geçme zamanı geldiğini söyledi. Von der Leyen, her yaş grubunun kendine has özellikleri olduğunu, bu yüzden kademeli ve duruma göre farklılaşan bir yaklaşım izleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Özetle 13 yaşın altındakiler için sosyal medya kullanımı olmayacak. 15 yaşın altındakiler için kişisel hesap açılmasına izin verilmeyecek. Bu, 13-15 yaş arasındakilerin yalnızca ebeveynler veya vasiler tarafından oluşturulup denetlenen, özellikleri sınırlandırılmış ve günlük kullanım süresi bir saatle kısıtlanmış 'mini hesaplar' kullanabileceği anlamına geliyor. 15-18 yaş aralığında ise platformlar için güvenli tasarım zorunlu hale getirilecek."





"ARTIK PLATFORMLAR BİZE GÜVENLİ OLDUKLARINI KANITLAMAK ZORUNDA"



Platformların bağımlılık yapıcı özelliklerini ve çocukların giderek daha aşırı içeriklere maruz kalmasını kabul etmek zorunda olmadıklarını vurgulayan von der Leyen, "Artık platformlar bize güvenli olduklarını kanıtlamak zorunda kalacak çünkü mesele çocuklarımızın sosyal medyaya erişimi değil, sosyal medyanın çocuklarımıza ne zaman ve nasıl erişmesine izin vereceğimizdir." dedi. AB Komisyonu tarafından yetkilendirilen "Çocukların Çevrim İçi Güvenliğine İlişkin Özel Uzman Heyeti", 13 yaş altındaki çocukların "sosyal medya plus" olarak tanımlanan platformlara erişimi için AB genelinde uyumlu bir yaş sınırı getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Türkiye'de sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getirildi.



TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYAYA 15 YAŞ SINIRI



Çocukları ve gençleri dijital çürümeden korumak için Türkiye'de de sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Öte yandan ABD'de neredeyse tüm eyaletlerle davalık olan META, yaklaşık 18 milyar dolarlık tazminata boyun eğip platformlarında köklü kısıtlamalara gitmeyi kabul etti. TikTok da ABD'de çocukların çevrim içi gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı kapatmak için 400 milyon dolar ödeyerek uzlaşma yoluna gitti.