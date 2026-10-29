Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Basra Körfezi'ndeki gelişmeler nedeniyle Filistin sorununun unutulmaması gerektiğini belirterek, sorunun ancak bağımsız Filistin Devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümle sona erdirilebileceğini belirtti.

Putin'den Filistin mesajı. Fotoğraf: AA

"FİLİSTİN'İN SORUNLARINI UNUTMAMALIYIZ"

Basra Körfezi'nde yaşanan gelişmelere değinen Putin, "Elbette Basra Körfezi'ndeki gelişmeler nedeniyle acı çekmeye devam eden Filistin'in sorunlarını unutmamalıyız." dedi.

Rusya'nın Filistin sorununa ilişkin tutumunun değişmediğini vurgulayan Putin, "Rusya, Filistin sorununun nihai çözümünün ancak Filistin topraklarında tam teşekküllü Filistin Devletinin kurulmasını da içeren iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini düşünüyor." diye konuştu.

Libya'daki gelişmelere de değinen Putin, Batılı ülkeleri Libya devletinin yıkılmasında önemli rol oynamakla suçladı.

Batılı ülkelerin müdahalelerinin Libya'nın devlet yapısının çökmesine yol açtığını savunan Putin, "Batılı ülkelerin ne yazık ki Libya devletinin yıkılmasında önemli ve olumsuz bir rol oynadığı herkes için açık." dedi.