Meta’nın bağımlılık tuzağına karşı 40 ülke harekete geçti... Avrupa ABD'den daha ağır fatura kesecek

GÖSTERMELİK YAŞ DENETİMLERİ ÇÖKTÜ Uzak Doğu'da da hükümetler Meta ve benzeri teknoloji şirketlerinin sorumsuzluğuna karşı sert adımlar atıyor. Mart ayında 16 yaş altı kuralını yürürlüğe koyan Endonezya ve Haziran ayından itibaren benzer kısıtlamaları başlatan Malezya, teknoloji devlerinin yaş doğrulama zorunluluklarını kasten yerine getirmediğini açıkça duyurdu. Şirketlerin çocukları korumak yerine kâr mekanizmalarını öncelemesi sebebiyle kanunların uygulanmasında direnç yaşanıyor. Avustralya'da bazı ebeveynlerin yasağa destek vermesinin arkasında, platformların çocukları korumadaki yetersizliği karşısında ellerinde güçlü bir kanuni dayanak bulma arayışı yer alıyor. ABDde kabul ettiler, Türkiye’de at koşturuyorlar! Meta Türkiyede de adım atmalı

AVRUPA'DAN ÇOK DAHA AĞIR CEZA PLANI Amerika'daki uzlaşmayla yakayı kurtardığını düşünen Meta için Avrupa kıtasında çok daha büyük tehlike beliriyor. Avrupa Birliği düzenlemelerinin, Amerika'daki anlaşmadan çok daha ağır yaptırımlarla sonuçlanabileceği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu, Temmuz 2026 döneminde Facebook ve Instagram'ın Dijital Hizmetler Yasası'nı bağımlılık yaratan tasarımları sebebiyle doğrudan ihlal ettiğine dair ön bulgularını paylaştı. Komisyon, şirketin zararlı mekanizmaların reşit olmayan fertlerin zihni ve fiziki sağlığı üzerindeki tahribatını hiçbir zaman ciddiyetle değerlendirmediğini ve dizginlemediğini tespit etti. 4 kıtada yaklaşık 40 ülke çocukları zehirli algoritmalardan korumak için peş peşe yasaklar getirirken, Avrupa Birliği Meta’ya Amerika’dakinden çok daha ağır yaptırımlar kesmeye hazırlanıyor.

SAHTE DOĞUM TARİHİ ALDATMACASI Avrupa Komisyonu, Meta'nın 13 yaş altı yasağını fiilen ve etkili şekilde uygulamadığını belirledi. Mevcut sistemde bir çocuğun sahte doğum tarihi girerek platformlara hiçbir engelle karşılaşmadan girebildiği ortaya çıktı. Komisyon, 2025 yılı Dijital Hizmetler Yasası kılavuz ilkeleri doğrultusunda, reşit olmayan kullanıcıları sürekli ekrana çeken ve uygulamada tutan özelliklerin varsayılan olarak tamamen kapatılmasını şart koşuyor. Avrupa Parlamentosu ise ortak bir Avrupa dijital yaş sınırı fikrini destekleyerek 13 yaş altının tamamen yasaklanmasını, 13 ile 16 yaş arasına ebeveyn izni getirilmesini ve 16 yaş üstünün bağımsız erişimine izin verilmesini teklif ediyor. ABD’de başlayan değişim dünyaya yayılıyor! Metaya 17 milyar dolarlık hesap: Türkiye hala neyi bekliyor?

AMERİKAN ÇOCUKLARI KORUNURKEN BİZİM ÇOCUKLARIMIZ KORUNMASIZ MI BIRAKILACAK Soruşturmaların iki yılı aşkın süredir uzamasına ve şirketin Avrupa pazarında somut değişiklik yapmamasına tepkiler yükseliyor. İspanyol parlamenter Laura Ballarín Cereza, Meta'nın kendi ürünlerini Amerikalı kullanıcılar için hızla değiştirirken Avrupalı yetkililerle yalnızca müzakere yürütmesini sert dille eleştirdi. İngiltere hükümeti de Meta'dan benzer güvenlik tedbirlerini İngiliz gençleri için derhal uygulamasını talep ederek, Amerikan çocuklarının daha güçlü şekilde korunup kendi vatandaşlarının korunmasız bırakılmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi. Çocukların zihinsel sağlığını reklam gelirleri uğruna hiçe sayan şirketin savunmaları çökerken, küresel ölçekte eşi görülmemiş denetim dalgası başladı.