ABD’nin İsrail’deki gizli üssü! Kod adı: SITE 512! Eski CIA ajanı planı deşifre etti! Asıl hedef neresi?

ESKİ CIA ÇALIŞANINDAN DİKKAT ÇEKEN İFADE

28 yıl CIA'de görev yapan Paul Pillar, söz konusu üssün neden gizli tutulduğu ile ilgili "Bazen bir şey, düşmanın bunu hiçbir zaman öğrenmemesi umuduyla değil, ABD hükümetinin diplomatik veya siyasi nedenlerden ötürü bunu resmi olarak kabul etmek istememesi nedeniyle resmi sır olarak ele alınır" dedi.