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ABD'nin İsrail'deki gizli üssü! Kod adı: SITE 512! Eski CIA ajanı planı deşifre etti! Asıl hedef neresi?

Son dakika haberleri... Dünya Gazze'de 24 gündür İsrail'in sistemik katliamına şahit oluyor. Binlerce sivil öldürülürken Joe Biden yönetimi İsrail'in sırtını sıvazlıyor. Bölgeye binlerce asker gönderen, savaş gemileri yanaştıran ABD, katliamın son birkaç gününde ağız değiştirdi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dünyanın gözü önünde Orta Doğu Kasabı James Glynn'i İsrail'e gönderdikleri halde "İsrail'e asker göndermeyi düşünmüyoruz" açıklaması yaptı. ABD birlikleri gönderme planlarının olmadığı konusunda ısrar etse de, İsrail'de gizli bir ABD askeri varlığı zaten mevcut. İsrail'in Negev Çölü'nde yer alan ABD radar tesisi SITE 512'den bahsediyoruz. ABD'nin 35,8 milyon dolar harcadığı gizli üs İsrail'i füzelere karşı korumak için yapıldı. Ancak üsle ilgili 28 yıl CIA'de görev yapmış Paul Pillar'ın sözleri ABD'nin Orta Doğu planını da ele veriyor. İşte detaylar...

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 12:57 Güncelleme 30 Ekim 2023, 13:26
ABD’nin İsrail’deki gizli üssü! Kod adı: SITE 512! Eski CIA ajanı planı deşifre etti! Asıl hedef neresi?

Katil İsrail, 24 gündür Gazze'de soykırım yapıyor. Tel Aviv yönetiminin ordusu düzenlediği saldırılarla 8 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor. Katil Netanyahu'ya en büyük destek ve cesareti ABD Başkanı Joe Biden veriyor.

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Öyle ki Joe Biden, İsrail'in Al Baptist Hastanesi'nde 500 kişiyi öldürdüğü günün hemen ertesinde Netanyahu'yu ziyaret edip samimi görüntüler verdi.

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Yetmezmiş gibi Gazze'deki katliama destek olsun diye savaş gemisi ve binlerce asker gönderdi.

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SÖYLEM DEĞİŞTİRME ÇABALARI
Günlerdir İsrail'in sırtını sıvazlayan ABD, birkaç gündür söylem değiştirmeye çalışıyor.

Joe Biden "Gazze'de siviller korunmalı" diyor, yardımcısı Kamala Harris "İsrail'e asker göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanıyor.

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Ama bir yandan da başka bir ABD'li isim "Gazze'deki olaylar başka bölgelere yayılabilir" sözleriyle Orta Doğu'yu karıştırma planlarının zeminini oluşturuyor.

ABD'NİN GİZLİ SÖZLEŞMESİ
Başkan Joe Biden ve Beyaz Saray, Hamas'a karşı savaş sırasında İsrail'e ABD birlikleri gönderme planlarının olmadığı konusunda ısrar etse de, İsrail'de gizli bir ABD askeri varlığı zaten mevcut. Hükümet sözleşmeleri ve bütçe belgeleri de bunun açıkça büyüdüğünü gösteriyor.

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ABD, 2 Ağustos'ta Gazze'den sadece 20 mil uzaklıktaki İsrail'in Negev Çölü'nün derinliklerine Tel Aviv yönetimine yönelik füze saldırılarına karşı gökyüzünü izleyen bir radar tesisi kurdu.

Gizli bir sözleşmeyle inşa edilen üs için ABD tam 35,8 milyon dolar harcadı.

ESKİ CIA ÇALIŞANINDAN DİKKAT ÇEKEN İFADE
28 yıl CIA'de görev yapan Paul Pillar, söz konusu üssün neden gizli tutulduğu ile ilgili "Bazen bir şey, düşmanın bunu hiçbir zaman öğrenmemesi umuduyla değil, ABD hükümetinin diplomatik veya siyasi nedenlerden ötürü bunu resmi olarak kabul etmek istememesi nedeniyle resmi sır olarak ele alınır" dedi.

ORTA DOĞU OPERASYONLARI İÇİN KURULDU
ABD'nin Orta Doğu'yu karıştırma planı olduğuna dair öngörüleri Pillar, "Üs, Orta Doğu'nun herhangi bir yerindeki operasyonları desteklemek için kullanılacak" sözleriyle doğruladı.

"YAŞAM DESTEK ALANI"
Söz konusu gizli üs ABD ordusu kayıtlarında "yaşam destek alanı" tanımıyla kamufle ediliyor. Site 512, düşük maliyetli ve az yer kaplama özelliğine sahip.

HAMAS İÇİN DEĞİL İRAN İÇİN
Ancak Site 512, Hamas'la mücadele için değil İran için kurulmuş bir üs. Bu yüzden Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu Mossad gibi o da fark edemedi.

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İSRAİL'İ SONUNA KADAR DESTEKLEME SÖZÜ
Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, ABD Kongresinin sonuna kadar İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğine ilişkin güvence verdiğini açıkladı.

Evanjelik Johnson, Las Vegas'ta düzenlenen "Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Yıllık Toplantı'sına" katılarak burada konuşma yaptı.

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Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz ilk iş olarak İsrail'e destek veren karar tasarısını oylamaya sunduğunu anımsatan Johnson, "İlk karar tasarısının İsrail için olması ve ilk seyahatimin buraya sizin yanınıza olması tesadüf değildi. Herkesten nerede durduğumu bilmesini isterim." diye konuştu.

Johnson, üniversite kampüslerindeki İsrail karşıtı gösterileri de eleştirerek, Yahudi öğrencilerin kendilerini güvende hissetmediğini öne sürdü.

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ABD’nin İsrail’deki gizli üssü! Kod adı: SITE 512! Eski CIA ajanı planı deşifre etti! Asıl hedef neresi?
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