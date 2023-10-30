Katil İsrail’in avukatı ABD yeni oyun peşinde! Önce Gazze’deki olaylar diğer bölgelere yayılabilir dedi sonra amfibi gemisini Doğu Akdeniz’de ilerletti

Bu adımla, geminin İsrail ve Lübnan'a daha yakın bir konuma geleceğini kaydeden yetkililer, geminin bir görevinin de sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğunu aktardı.

ABD, 18 Ekim'de Lübnan'daki vatandaşları için ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ GÖREV BİRLİĞİ VE SAVAŞ GEMİLERİ, ORTA DOĞU'YA VARMIŞTI

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığından ağustos ayında yapılan yazılı açıklamada, 10 Temmuz'da Virginia eyaletinden yola çıkan USS Bataan amfibi gemisi, "USS Cartel Hall" isimli çıkarma gemisi ve yaklaşık 3 bin askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'nin 6 Ağustos'ta Kızıldeniz'e vardığı belirtilmişti.