İsrail’in ipini ABD tutuyor! Beyaz Saray’dan kara saldırısını erteleme tavsiyesi gelmişti: İkinci cepheden korkan soykırımcı ne kadar ileri gidebilir?

Soykırımcı İsrail , 7 Ekim'den bu yana, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze 'de katliam yapıyor. Batı'nın desteğini arkasına alan İsrail, günlerdir Gazze'yi tehdit ettiği kara saldırısına başladı. New York Times ise ABD 'nin İsrail'e kara saldırısını "erteleme" tavsiyesinde bulunduğunu öne sürmüş, ABD'nin korkularını gündeme getirmişti. Gazze'ye saldırılarının ikinci bir cephe açılmasına sebep olmasından endişe eden İsrail ve destekçisi ABD ne kadar ileri gidebilecek?

New York Times gazetesi Biden yönetiminin soykırımcı İsrail 'e Gazze 'ye kara saldırısını "ertelemesini" tavsiye ettiğini öne sürdü. ABD 'li birkaç yetkilinin Hamas ile rehine müzakeresi, abluka altındaki Filistinlilere yardım ulaştırılması gerekçeleriyle İsrail'e kara saldırısını erteleme tavsiyesinde bulunduğunu belirten New York Times, Amerikalı yetkililerin İran'a karşı zaman kazanmak istediğini belirtti.

BAHANE "YARDIM" TAVSİYE "ERTELEME"

Başkan Joe Biden'ın İsrail ziyareti ile birlikte işgalci devlete Gazze'de soykırım yapması için her türlü desteği vereceğini dünyanın gözü önünde bir kez daha ilan eden ABD, şimdi de Filistinlilere insani yardım bahanesiyle kara saldırısını yalnızca "erteleme" tavsiyesinde bulunuyor.

İsrail, Hizbullah'ın Hamas'a verdiği destek dolayısıyla Lübnan'ı da hedef alıyor. Öte yandan dün ise Mısır sınırına yakın olan Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktayı ise hedef aldı. İsrail Mısır'a ait olan bölgeyi yanlışlıkla hedef aldığını belirtse de çatışmalar açıkça Filistin-İsrail sınırından öteye taşınıyor.

KARA SALDIRISI BAŞLADI: SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'DE

ABD'nin İsrail'e kara saldırısını erteleme tavsiyesinde bulunduğu öne sürülürken soykırımcı İsrail Gazze'de kara operasyonuna başladı. İsrail işgal güçleri rehineleri arama bahanesiyle Gazze'ye karadan girdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi" şeklinde açıklama yaptı. Operasyonun "sınırlı bir kara harekatı" olduğu belirtiliyor.