Biden yine şeytanın avukatlığına büründü: Hayatını kaybedenlerin sayısına inanmıyorum | İngiltere Başbakanlık Sözcüsü’nden hadsiz açıklama: Ateşkes sadece Hamas’a hizmet eder

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen sözcü, "Bu konudaki tutumumuz değişmez ancak en başından beri İngiliz vatandaşlarının Gazze'den ayrılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması gerektiğini söyledik." dedi.

Sözcü, "İngiltere hükümetinin ateşkes çağrısı yapması için nelerin yaşanması gerekiyor?" sorusuna da "Ateşkes şu anda sadece Hamas'a hizmet eder." karşılığını verdi.

Başbakanlık Sözcüsü, ABD'nin de bu yönde düşündüğünü vurgulayarak, "Şu anda bizim ve ABD'nin görüşü, tam bir ateşkesin Hamas'a yardım edeceği yönünde. Bu da bizim şu an desteklediğimiz bir şey değil." diye konuştu.