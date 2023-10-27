ABD İsrail’in Gazze soykırımını neden destekliyor? NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama! İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!

"İSRAİL TANRI'NIN GÖZBEBEĞİDİR"

Geçtiğimiz gün ise ABD'de "Hagee Papazları" isimli Evanjelik papaz topluluğu, ABD'li birçok siyasinin katılımıyla İsrail için destek gecesi düzenledi. Hagee Papazları'nın internet sitesinde yer alan habere göre, 22 Ekim'de Teksas'ta bir kilisede düzenlenen geceye, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Arkansas Senatörü Tom Cotton, Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan katıldı. Hagee Papazları Kurucusu John Hagee, gecede yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Ortada tek devletli bir çözüm var. Bugün de İsrail, yarın da İsrail. Amerika kollarını sıvamalı ve İran'a, İsrail'e yaptıklarından dolayı gününü göstermeli." ifadesini kullandı.

İsrail ile ilgili İncil'den örnekler veren Hagee, "İsrail, Amerika'nın Orta Doğu'daki tek gerçek dostu. İsrail, Tanrı'nın göz bebeğidir." dedi. Hagee, Yahudi halkının "seçilmiş" olduğunu savunarak, "İsrail'i kutsal saymayı bıraktığımız gün, Tanrı da ABD'yi kutsamayı bırakır." diye konuştu. Kudüs için de Hagee, "Tanrı, Kudüs'te yaşıyor. Mesih geldiğinde, Washington'a, Berlin'e, BM'ye gelmeyecek. Doğrudan Kudüs'e gidecek, ayaklarını Zeytin Dağı'na basacak ve kutsal hükümdarlığını kuracak." ifadelerini kullandı. Pompeo da konuşmasında, "Tüm dünya, Yahudi dostlarımızın yalnız olmadığını bilmeli. Hristiyanlar olarak, antisemitizmi reddetmek bizim anlayışımızın merkezinde yer alıyor." görüşünü paylaştı. Etkinlikte, İsrail ve Yahudi dernekler için 2,9 milyon dolar bağış toplandı.

ABD VE İSRAİL ARASINDA NASIL BİR ANLAŞMA VAR?

Filistin halkını ortadan kaldırma planına bu denli destek veren ABD'nin hamleleri "Büyük Orta Doğu Planı" konuşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada bir kez daha sıklıkla paylaşılmaya başlanan 2007 tarihli bir video, ABD'nin İsrail'e neden koşulsuz destek verdiğini de bir kez daha kanıtlar nitelikte.

NATO eski komutanı, ABD ordusu eski Generali Wesley Clark'ın, 2007'de verdiği bir röportajdaki ifadeleri gündeme oturdu. NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama! PLANLARI TEK TEK ANLAŞMIŞTI

11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin Irak işgaliyle başlayan süreçte, Orta Doğu'nun nasıl bir karmaşaya bürüneceğini anlatan Clark, ABD'nin bitirmeyi hedeflediği 7 ülkeye dikkat çekti.