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ABD İsrail’in Gazze soykırımını neden destekliyor? NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama! İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!

Katil İsrail, 20 gündür Gazze Şeridi’ne bomba yağdırıyor. Tel Aviv saldırılarında şimdiye kadar 7 bin Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor. İsrail’in hastane-cami demeden hedef alarak işlediği savaş suçuna destek çıkan ülkelerin başında ise ABD geliyor. Peki ABD neden İsrail’in Gazze’deki soykırımını destekliyor? NATO eski komutanı, ABD ordusu eski Generali Wesley Clark'ın, 2007'de verdiği bir röportajdaki ifadeleri gündeme oturdu. İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 16:45 Güncelleme 27 Ekim 2023, 16:55
ABD İsrail’in Gazze soykırımını neden destekliyor? NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama! İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın-çocuk demeden öldürüyor. İsrail'in soykırımına destek verenlerin başında ise ABD geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in hastane vurduğu gecenin sabahında Tel Aviv'i ziyaret etmiş, Netanyahu ile samimi pozlar vermişti.

Yetmezmiş gibi İsrail ordusuna kara saldırısında yardım etmesi için Orta Doğu Kasabı olarak bilinen James Glynn ve beraberinde binlerce ABD askerini bölgeye göndermişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) 25 Ekim'de sunduğu veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret ediliyordu.

"İSRAİL TANRI'NIN GÖZBEBEĞİDİR"
Geçtiğimiz gün ise ABD'de "Hagee Papazları" isimli Evanjelik papaz topluluğu, ABD'li birçok siyasinin katılımıyla İsrail için destek gecesi düzenledi.

Hagee Papazları'nın internet sitesinde yer alan habere göre, 22 Ekim'de Teksas'ta bir kilisede düzenlenen geceye, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Arkansas Senatörü Tom Cotton, Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan katıldı.

Hagee Papazları Kurucusu John Hagee, gecede yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Ortada tek devletli bir çözüm var. Bugün de İsrail, yarın da İsrail. Amerika kollarını sıvamalı ve İran'a, İsrail'e yaptıklarından dolayı gününü göstermeli." ifadesini kullandı.

İsrail ile ilgili İncil'den örnekler veren Hagee, "İsrail, Amerika'nın Orta Doğu'daki tek gerçek dostu. İsrail, Tanrı'nın göz bebeğidir." dedi.

Hagee, Yahudi halkının "seçilmiş" olduğunu savunarak, "İsrail'i kutsal saymayı bıraktığımız gün, Tanrı da ABD'yi kutsamayı bırakır." diye konuştu.

Kudüs için de Hagee, "Tanrı, Kudüs'te yaşıyor. Mesih geldiğinde, Washington'a, Berlin'e, BM'ye gelmeyecek. Doğrudan Kudüs'e gidecek, ayaklarını Zeytin Dağı'na basacak ve kutsal hükümdarlığını kuracak." ifadelerini kullandı.

Pompeo da konuşmasında, "Tüm dünya, Yahudi dostlarımızın yalnız olmadığını bilmeli. Hristiyanlar olarak, antisemitizmi reddetmek bizim anlayışımızın merkezinde yer alıyor." görüşünü paylaştı.

Etkinlikte, İsrail ve Yahudi dernekler için 2,9 milyon dolar bağış toplandı.

ABD VE İSRAİL ARASINDA NASIL BİR ANLAŞMA VAR?
Filistin halkını ortadan kaldırma planına bu denli destek veren ABD'nin hamleleri "Büyük Orta Doğu Planı" konuşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada bir kez daha sıklıkla paylaşılmaya başlanan 2007 tarihli bir video, ABD'nin İsrail'e neden koşulsuz destek verdiğini de bir kez daha kanıtlar nitelikte.

NATO eski komutanı, ABD ordusu eski Generali Wesley Clark'ın, 2007'de verdiği bir röportajdaki ifadeleri gündeme oturdu.

NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama!

PLANLARI TEK TEK ANLAŞMIŞTI
11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin Irak işgaliyle başlayan süreçte, Orta Doğu'nun nasıl bir karmaşaya bürüneceğini anlatan Clark, ABD'nin bitirmeyi hedeflediği 7 ülkeye dikkat çekti.

Democracy Now programına konuşan Clark, "11 Eylül'den 10 gün sonra, Pentagon'a gidip Savunma Bakanı Rumsfeld ve yardımcısı Paul Wolfowitz'i gördüm. Alt kata indim. Generallerden biri beni içeri çağırdı. 'Efendim, gelip benimle birkaç dakikalığına konuşmalısınız' dedi. 'Peki, ama çok meşgulsünüz' dedim. 'Hayır, hayır, Irak'la savaşa girmeye karar verdik' dedi. 'Irak'la savaşa mı gireceğiz? Neden?' dedim. 'Bilmiyorum' dedi. 'Peki, Saddam'ı El-Kaide'ye bağlayacak herhangi bir bilgi bulmuşlar mı' diye sordum. 'Hayır, o konuda henüz bir şey yok, sadece Irak'la savaşa girmek konusunda karar almış durumdalar' dedi." ifadelerini kullandı.

SIRADA İRAN VAR

ABD'nin, Orta Doğu planını uygulamaya sokmak için yarattığı bahaneleri anlatan Clark sözlerine, "Birkaç hafta sonra onu tekrar görmek için gittim, o sıralar Afganistan'ı bombalıyorduk. 'Hala Irak'la savaşa girme durumunda mıyız' diye sordum. 'Daha da kötüsü' dedi. Masasına uzandı, bir kâğıt aldı. 'Bunu az önce yukarıdan aldım. Beş yıl içerisinde Irak'la başlayan sonrasında Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve Sudan'la devam edip İran'la bitecek yedi ülkeyi nasıl ele geçireceğimizi anlatan bir not'." şeklinde devam etti.

Clark'ın röportaj verdiği tarihten bu yana bahsettiği her ülkede adım adım savaş ve karmaşanın yaşanmasının ardından gözler, Clark'ın bahsettiği son ülke olan İran'a çevrildi. Planın son adımı olarak bahsedilen İran'la uzun yıllardır soğuk savaş içinde olan ABD'nin, işbirlikçisi İsrail'le bu bağlamda bir anlaşma içinde olduğu bir kez daha gündeme geldi.

"SENİN İÇİN GELECEĞİZ"
İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günlerde ABD, Hizbullah üzerinden İran'a suçlamalarda bulunmuştu. Gerilimin tırmanması durumunda İran'ın petrol endüstrisini hedef alan bir yasa tasarısı hazırlayacağını açıklayan ABD'li yetkililer, İsrail-Filistin olaylarının arkasında İran olduğu konusunda ısrar etmişti. ABD'li senatör Lindsey Graham, yaptığı açıklamada, "İran, eğer bu savaşı tırmandırırsan, senin için geliriz" diye konuşmuştu.

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