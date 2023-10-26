Soykırım devleti İsrail’in kamu yayıncısı KANN, Takvim.com.tr’yi hedef gösterdi! Siyonist teröre karşı gerçeği yazmaya devam edeceğiz

SİYONİSTLERİN İSTEDİĞİ MEDYA SİSTEMİ BU... "BİZ ÖLDÜRELİM SİZ ÖRTÜN"

Sahada haber yapıp gerçekleri haykıran gazetecileri de bir bir katleden İsrail'in medyayı dizayn edip kendi safına çekmek için elinden geleni ardına koymuyor.

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Bu süreçte ABD ve Batı medyası İsrail'i aklamak için elinden geleni ardına koymuyor.Durum öyle bir boyut kazandı ki İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a şikayet etmiş, BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istemişti.