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Soykırım devleti İsrail'in kamu yayıncısı KANN, Takvim.com.tr'yi hedef gösterdi! Siyonist teröre karşı gerçeği yazmaya devam edeceğiz

İsrail, ABD ve Batı'nın desteğini alarak Gazze'deki sistematik bir soykırıma imza atıyor. Türkiye, Filistin'in haklı davası için tek yürek olurken; Başkan Erdoğan her platformda hakkı haykırdı. "Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok" dedi. Yerli ve milli medyanın sesi olan Takvim.com.tr de satır satır İsrail terörünü yazdı, ABD ve Batı'nın nasıl şeytanın avukatlığına soyunduğunu okurlarına aktardı. Bu durum bebek katili Tel Aviv'i rahatsız etti. İsrail kamu yayıncısı KANN, Takvim.com.tr'yi hedef gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 11:54 Güncelleme 26 Ekim 2023, 12:42
Soykırım devleti İsrail’in kamu yayıncısı KANN, Takvim.com.tr’yi hedef gösterdi! Siyonist teröre karşı gerçeği yazmaya devam edeceğiz
"İsrail barbarlığı zalimliğin de ötesinde" sözü son 20 gündür Gazze'de yaşanan sistematik Müslüman soykırımıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.

Siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan siyonist saldırı ise insanlık suçu olarak tarihi kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli can verdi.

Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail saldırılarında bugüne kadar 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 Filistinli şehit düştü.


Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu, mazlumların sesi oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi.

"EY İSRAİL, BATI'NIN SANA BORCU ÇOK AMA TÜRKİYE'NİN SANA BORCU YOK"
Başkan Erdoğan her platformda hakkı haykırdı, "Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Buradan sesleniyorum; Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok" şeklinde konuştu.
Yerli ve milli medyanın sesi olan Takvim.com.tr ise İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı önemli duruş sergiledi. Manşet manşet İsrail terörünü yazdı, ABD ve Batı'nın nasıl şeytanın avukatlığına soyunduğunu okurlarına aktardı.


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MANŞETLERİMİZ TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail terörünü aklayan sözleri ve Gazze'nin Hiroşima'dan farkı olmadığını dile getirdiğimiz haberler, terör devleti İsrail'i rahatsız etti.

İsrail kamu yayıncısı KANN, Takvim.com.tr'yi hedef gösterdi.



Itamar Margalit imzası bulunan iftira ve skandallarla dolu hakaretamiz paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine ait Takvim gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ı "Siyonist köpek" ve aynı zamanda "şeytanın avukatı" olarak nitelendiriyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kana susamış bir adam olarak gösteren bir fotoğraf da var" denildi.

Gelinen bu noktada terör devleti İsrail ve siyonist medyanın gerçeklere tahammülü olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.


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SİYONİST TERÖRE KARŞI GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Takvim.com.tr, kana susayan, Orta Doğu'yu değiştireceğini söyleyen ve Yeşaya kehanetini dillendirip "Nil'den Fırat'a büyük İsrail'i kurma" emelini açık eden Netanyahu'nun öncülük ettiği siyonist teröre karşı gerçekleri yazmaya devam edecek.
Gazzede gazetecileri katleden İsrailden medyayı dizayn çabası! Herzog, Sunaka BBCyi şikayet etti... Hamasa terör örgütü desinler

SİYONİSTLERİN İSTEDİĞİ MEDYA SİSTEMİ BU... "BİZ ÖLDÜRELİM SİZ ÖRTÜN"
Sahada haber yapıp gerçekleri haykıran gazetecileri de bir bir katleden İsrail'in medyayı dizayn edip kendi safına çekmek için elinden geleni ardına koymuyor.

Bu süreçte ABD ve Batı medyası İsrail'i aklamak için elinden geleni ardına koymuyor.

Durum öyle bir boyut kazandı ki İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a şikayet etmiş, BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istemişti.
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