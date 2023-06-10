FETÖ'den Kırgızistan'da darbe girişimi! 7. yıldönümü yaklaşırken hatırlatma zamanı: "Unutulan ihanet tekrarlanır"

Kırgızistan'da darbe planlayan bir grubun üyeleri dün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, devletin güvenliğini sağlama ve anayasal düzeni koruma çalışmaları kapsamında kitlesel protestolar ve ayaklanma için gizli hazırlıklar yapan bir grubun yasa dışı faaliyetlerinin engellendiği bildirildi.
ELDİK PARTİSİ BAŞKANI İLE 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Açıklamada, soruşturma kapsamında 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve ana organizatör ve ideolojik ilham kaynağı olduğu tespit edilen Eldik Keneş (Halk Meclisi) Partisi Başkanı Roza Nurmatova ile birlikte 4 aktivistin tutuklandığı ifade edildi.
Söz konusu suç örgütünün uzun süredir militan devşirmek için çalışmalar yürüttüğünün tespit edildiği aktarılan açıklamada, siyasi parti liderinin iktidarı ele geçirme planı doğrultusunda düzenli gizli toplantılar düzenlediği ve bu organize grubun, ülkenin farklı kesimlerinden rol dağılımı yapılmış 100'den fazla kişiden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
YABANCI KAYNAKLARDAN FON BEKLENDİ
Operasyonda örgütsel ihtiyaçları finanse etmek ve kilit görevlilere ödemeler yapmak için yakın gelecekte yabancı kaynaklardan önemli miktarda fon sağlanmasının beklendiğine dair bilgiler de ele geçirildiği aktarıldı.
Söz konusu örgüt üyeleri, "komplocular" şeklinde tanımlanırken, bu suç yapılanmasının toplumdaki herhangi bir olaydan memnuniyetsizliğin ortaya çıkmasını ve bu durumu kullanmayı beklediği vurgulandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
SU UYUR FETÖ UYUMAZ
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Belki Türkiye'nin bu hamleleri olmasaydı Kırgızistan'daki darbe girişimi başarılı olacaktı. Rahmetli Mehmet Barlas, son yazılarından birinde "Unutulan ihanet tekrarlanır" demişti. 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümü yaklaşırken hatırlatmanın tam zamanı. Su uyur, FETÖ uyumaz. Asla rehavete kapılmaya gelmez." ifadelerini kullandı.
FETÖ'cülere karşı daima hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Altınok yazısında şu ifadeleri kullandı:
Kırgızistan'daki askeri darbe girişimini duyar duymaz ben de pek çoklarınız gibi, "Bu işin arkasından kesin FETÖ çıkar" dedim. Nitekim dünkü gazete ve haber sitelerinde bu yönde haberler okumaya başladık.
Orta Asya'da FETÖ'nün en güçlü olduğu ülkelerin başında Kırgızistan geliyor. 15 Temmuz ihanetinden sonra Kırgızistan yönetimi, FETÖ darbesi tehlikesi konusunda uyarılmıştı. Hatta Türkiye, Kırgızistan devletine FETÖ tehlikesinin boyutlarını anlatmak için yaklaşık bir yıl önce Bişkek'te seminer bile düzenledi. Bu süreçte FETÖ'nün Kırgızistan imamı paketlenerek Türkiye'ye getirilmişti.