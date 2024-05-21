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Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekliler kamu sosyal tesislerinden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli faydalanacak

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca emekliyi ilgilendiren kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanacak.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:27 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 17:05
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: Emekliler kamu sosyal tesislerinden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli faydalanacak

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Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanacak.

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KARAR RESMİ GAZETE'DE
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde 31 Aralık 2024'e kadar yüzde 15 indirim uygulanacak.


EMEKLİYE YÜZDE 15 İNDİRİM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu.

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