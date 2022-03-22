Takvim.com.tr yazdı gündem değişti! FETÖ sendikalardan mı zemin buluyor? Sağlık çalışanları üzerinden kumpas girişimi!

Türkiye günlerdir Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer'i darp ettiği iddiasıyla açığa alınan 32 yaşındaki uzman çavuş Ali Akdağlı olayını konuştu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Tahir Tarımer'i dövdüğü iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan uzman Çavuş Ali Akdağlı, özellikle sosyal medyada FETÖ'cüler tarafından linç edildi. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları uzman çavuşun herhangi bir fiziksel şiddet uygulamadığını gösterirken Akdağlı görevine iade edildi. Ancak ortaya çıkan bulgular, FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığını gösterdi.
A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, doktora şiddet temalı kumpaslardaki FETÖ parmağını yorumladı. Tehlikeye dikkat çekti.
FETÖ sendikalardan mı zemin buluyor?
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BU İLK OPERASYONLARI DEĞİL"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Bu ilk gelişme değil bunların kaçıncı operasyonu bu. Daha önce de çok iyi hatırlıyorum Ankara Hastanesi'nde bir bayan doktor ilaç yazmadığı için birinin gelip üstüne oturduğunu kendisini darp ettiğini söylemişti daha sonra bu hanımefendinin bu doktorun eşinin bir emekli FETÖ'cü bir general olduğunu ve cezaevinde bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.
"FETÖ BU TÜR OLAYLARDA KENDİSİNİ GÖSTERDİ"
Bundan önce de çeşitli algı operasyonları yaptılar. Maalesef bu nasıl bir insanlıktır bu nasıl bir doktorluktur ki siz insanları kurtarmak için Hipokrat yemini edeceksiniz daha sonra bazı insanlara iftira atarak bunların çok ciddi sıkıntıya girmesini ve tutuklanmasını sağlayacaksınız. FETÖ zaten bugüne kadar bu tür olaylarda kendisini gösterdi.
Yani dün de çeşitli kumpaslarla bir takım insanlara iftiralar attılar. Bazı insanların cezaevine girmesine yol açtılar. Hatta ve hatta bazı insanların cezaevlerinde hayatını kaybetmesine yol açan bir yapıyla karşı karşıyayız.
"BİR İHANET ÖRGÜTÜ"
FETÖ denildiği zaman herkes geçmişe bakıyor işte bir 'cemaat' vardı etrafında dini bir yapılanma vardı bu terör örgütü bugüne kadar uzandı. Ben aynı kanaatte değilim bunlar bir ihanet örgütü. Bunların dinle diyanetle hiçbir ilgisi yok. Bunların insanlıkla ahlakla da ilgisi yok.
AYNI YOLDA YÜRÜYORLAR!
Sürekli olarak kumpaslar kuruyorlar. Dini de kirletiyorlar bir takım değerleri de kirletiyorlar. İnsanlara iftira atarak algı operasyonlarıyla bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Bundan sonra bu operasyonlar devam edecek. Sadece sağlık yapılanmasına değil FETÖ'nün çeşitli yapılanmasına yönelik bazı operasyonlar ortaya çıktı ama bugün gelinen noktada şuna bakmak lazım. Bazı siyasi partiler, TTB gibi bazı meslek grupları ve bazı STK'larla birlikte hareket ediyorlar bunlarla aynı yolda yürüyorlar.
KARALAMA KAMPANYASI
Bunlarla birlikte bir karalama kampanyasının içine giriyorlar. Meseleye bu noktadan yaklaşmak lazım artık. FETÖ dediğimiz bir örgüt Türkiye'nin emellerine Türkiye'nin menfaatlerine milli konularına düşman olan bir örgüt haline geldi. Milli olan güçlere saldırıyor. Türkiye'de geçmişte olduğu gibi operasyonlar yapmaya çalışıyor.
"SOSYAL MEDYADA KÖPÜRTTÜLER"
Bunlar sosyal medya üzerinden alabildiğine kirletiyorlar. Sosyal medyada ciddi anlamda destekçileri var. Zaten sosyal medyada olayı köpürttüler. Bu belki 100'üncü olay. Daha önce de bunları yaptılar ama daha sonra gerçekler ortaya çıktı. Gerçekler ortaya çıkana kadar da ciddi anlamda zedelenenler oldu bir takım algılar ortaya çıktı.
İlk değil son da olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bunların bugüne kadar izledikleri yol bu.
DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN SAĞLIK SİSTEMİ
Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de kamu hizmeti kişiler üzerinden yapılır. Sağlık olsun eğitim olsun insanların bir anayasal düzen içinde bir araya gelmelerinin en temel nedenlerinden biri eğitim noktasında sağlık noktasında güvenlik noktasında kendilerini koruyacak bu hizmetleri almalarını kolaylaştıracak sistemi ancak bir devlet çatısı altında ve anayasal düzen içinde bireyin devletle en büyük ilişkisini de sağlayan bu kamu hizmetleri. Türkiye neden 20 yıldır çok büyük bir ilerleme kaydetti sağlık alanında, devletin bu konuda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırdığınızda ABD'den tutun Batı ülkelerinde sağlık hizmeti çok pahalı sağlığa erişim büyük bütçelerle ulaşabileceği hizmet bizim ülkemizde en hızlı erişim sağlayabildiği dünyada parmakla gösterilecek bir sağlık sistemi kurdu.
Karşılaştığım durumlarda algılayamadığım bütün nezaketimize rağmen sağlık personelinde müthiş bir hiddet görüyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir nezaketsizlikle karşılaşıyorsunuz.
"KRİPTONUN DA KRİPTOSU"
Acaba diye bir soru işareti geliyor aklınıza. Bu acaba birinin maşası mı acaba neden bana bu tavrı yapıyor. Aklınıza gerçekten bir süre sonra bu FETÖ'cü mü sorusu geliyor. Devletin içine sirayet etmiş sağlıktan tutun yargıya kadar kök salmış bir yapıydı ve bunlar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargıda atıldı ama hepimiz biliyoruz ki bunların gerçekten kriptonun da kriptosu olan halen uzantıları var.
Takvim.com.tr olarak FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığı konusunda kamuoyunu uyararak örgütün kirli planını deşfire etmiştik. İşte söz konusu haberimizin detayları:
14 Mart 2022 günü saat 23.45 sıralarında Muğla İl jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Akdağlı, rahatsızlanarak Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisine gitti.
Olay önce acil serviste doktor Tahir Tarımer'in beyanlarıyla medyaya yansıdı. Doktor Tarımer muayene esnasında, aralarında arbede yaşandığı, uzman çavuşun doktor Tahir Tarımer'e bağırarak hakaretlerde bulunduğu, boğazından sıkmak suretiyle sol gözüne ve sırtına yumruk attığı, bunun üzerine beyaz kod verdiği ve şikayetçi olduğunu iddia etti. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları doktorun yalan söylediğini gözler önüne sererken, yaşanan olay sonrasında uzman çavuş hakkında başlatılan adli işlem tamamlandı ve görevine iade edilmesi kararı alındı.
KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Uzman Çavuş Ali Akdağlı tarafından saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olan doktor Tahir Tarımer ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde, evrağını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Akdağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düştüğü görüldü. Görüntülerin ardından hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.