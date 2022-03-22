Takvim.com.tr yazdı gündem değişti! FETÖ sendikalardan mı zemin buluyor? Sağlık çalışanları üzerinden kumpas girişimi!

"FETÖ BU TÜR OLAYLARDA KENDİSİNİ GÖSTERDİ"

Bundan önce de çeşitli algı operasyonları yaptılar. Maalesef bu nasıl bir insanlıktır bu nasıl bir doktorluktur ki siz insanları kurtarmak için Hipokrat yemini edeceksiniz daha sonra bazı insanlara iftira atarak bunların çok ciddi sıkıntıya girmesini ve tutuklanmasını sağlayacaksınız. FETÖ zaten bugüne kadar bu tür olaylarda kendisini gösterdi.

Yani dün de çeşitli kumpaslarla bir takım insanlara iftiralar attılar. Bazı insanların cezaevine girmesine yol açtılar. Hatta ve hatta bazı insanların cezaevlerinde hayatını kaybetmesine yol açan bir yapıyla karşı karşıyayız.

"BİR İHANET ÖRGÜTÜ"

FETÖ denildiği zaman herkes geçmişe bakıyor işte bir 'cemaat' vardı etrafında dini bir yapılanma vardı bu terör örgütü bugüne kadar uzandı. Ben aynı kanaatte değilim bunlar bir ihanet örgütü. Bunların dinle diyanetle hiçbir ilgisi yok. Bunların insanlıkla ahlakla da ilgisi yok.

AYNI YOLDA YÜRÜYORLAR!

Sürekli olarak kumpaslar kuruyorlar. Dini de kirletiyorlar bir takım değerleri de kirletiyorlar. İnsanlara iftira atarak algı operasyonlarıyla bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Bundan sonra bu operasyonlar devam edecek. Sadece sağlık yapılanmasına değil FETÖ'nün çeşitli yapılanmasına yönelik bazı operasyonlar ortaya çıktı ama bugün gelinen noktada şuna bakmak lazım. Bazı siyasi partiler, TTB gibi bazı meslek grupları ve bazı STK'larla birlikte hareket ediyorlar bunlarla aynı yolda yürüyorlar.

KARALAMA KAMPANYASI

Bunlarla birlikte bir karalama kampanyasının içine giriyorlar. Meseleye bu noktadan yaklaşmak lazım artık. FETÖ dediğimiz bir örgüt Türkiye'nin emellerine Türkiye'nin menfaatlerine milli konularına düşman olan bir örgüt haline geldi. Milli olan güçlere saldırıyor. Türkiye'de geçmişte olduğu gibi operasyonlar yapmaya çalışıyor.

"SOSYAL MEDYADA KÖPÜRTTÜLER"

Bunlar sosyal medya üzerinden alabildiğine kirletiyorlar. Sosyal medyada ciddi anlamda destekçileri var. Zaten sosyal medyada olayı köpürttüler. Bu belki 100'üncü olay. Daha önce de bunları yaptılar ama daha sonra gerçekler ortaya çıktı. Gerçekler ortaya çıkana kadar da ciddi anlamda zedelenenler oldu bir takım algılar ortaya çıktı.

İlk değil son da olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bunların bugüne kadar izledikleri yol bu.