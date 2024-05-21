Sertçelik'in Bodrum üzerinden firarının aksine iki gün İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye geçtiği, burada Meriç üzerinden göçmen kaçakçıları yardımıyla yurt dışına çıktığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasında ilişkin 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması ' suçlarından tutuklanan aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

KAHVALTIDA TANIŞIYOR Kubat'ın avukatı Burcu Aslan'ın iddiasına göre Kubat, geçen yıl kasım ayının sonunda Çotuk tarafından arandı. Çotuk, "Gençlerle kahvaltıda buluştuk. 'Ramazan abi de gelsin' diyorlar. Kahvaltıya bekliyoruz" şeklinde bir talepte bulunuyor. Bu talebi kırmayan Kubat, burada Serdar Sertçelik 'le tanışıyor.

Bu dönem görüştüğü isimlerden biri de Mustafa Çotuk'tu.

Seçimin ardından Kubat, Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde kantin işletmeciliğine devam etti.

Kubat'ın 14-28 Mayıs 2023'teki genel seçimlere kadar bir yıl Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını üstlendiği öğrenildi.

Kubat ile oldukça yakın olan Kılıçdaroğlu'nun 2021 yılında Kubat'ın düğününe katıldığı ortaya çıktı. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Kubat'a genel merkezde oda verdiği de belirlendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI Tutuklananlardan Ramazan Kubat'ın 2022'de Kemal Kılıçdaroğlu 'nun danışmanı olarak görev yaptığı, Sertçelik'in yurt dışına kaçış organizasyonunda rol aldığı belirlendi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Çotuk, kahvaltıdan sonra Kubat'a "İstanbul'a eğlenmeye gideceğiz. Sen de gel." şeklinde bir istek de bulunuyor.

Kubat, bu isteği önce reddediyor. Ancak Israrlar üzerine kabul ediyor. Aynı akşam üzeri yola çıkılıyorlar. Aracı Kubat kullanıyor.

AVM'DE ALIŞVERİŞ

Bolu'da bir AVM'de mola veriyorlar. Sertçelik, alışveriş yapıyor. Ardından bir tesiste yemek yiyorlar. Sertçelik, bir TEKEL büfesinden yüklüce içki alıyor; yolda giderken içiyorlar. Sertçelik'i Şile'de indiriyorlar. Kubat ve Çotuk, o gece geri dönüyor.

Avukat Burcu Aslan, Kubat'ın Sertçelik'i tanımadığını, Çotuk tarafından oyuna getirildiğini iddia ederek, şunları söylüyor:

"Serdar'ın ayağında elektronik kelepçesi ve alçı yokmuş. Hatta arama kaydı bulunmuyormuş. Bolu'da alışveriş yapıyorlar, tesiste yemek yiyorlar. Serdar, büfeden alkol alıyor. Siz olsanız araması olduğunu düşünür müsünüz?" Avukat Aslan, ayrıca aracın Kubat'a ait olduğunu ve üzerinde çakar bulunmadığını da ifade etti.

Sertçelik'in Şile'de nerede saklandığı, Yunanistan'a nasıl ve ne zaman gittiği ise belirsizliğini koruyor.