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Serdar Sertçelik'in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı

Son dakika haberleri... Ayhan Bora Kaplan dosyasındaki tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Ramazan Kubat'ın, Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olduğu ve Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasında rol oynadığı ortaya çıktı.Sertçelik ile bir kahvaltıda tanıştığını iddia eden Kubat, oyuna getirildiğini ifade ederken, ikilinin Bolu'da bir AVM'de alışveriş yaptıkları da öğrenildi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 08:14
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan ve yurtdışına kaçtıktan sonra Ankara Emniyeti'nde görevli üst düzey emniyet müdürleriyle yaptığı görüşmeleri yayınlayan firari gizli tanık Serdar Sertçelik, kendisine siyasiler ve üst düzey bürokratlar hakkında ifade vermesi yönünde baskı yapıldığını söyleyerek planlanan kumpası deşifre etti.

Ayhan Bora KaplanAyhan Bora Kaplan


AMBULANSLA KAÇTI
Serdar Sertçelik'in silahla vurulduktan 7 gün sonra adliyeye sevk edileceği gün, bir nakil şirketine ait ambulansla evden çıkarılıp Ankara Eryaman'a kadar götürüldükten sonra arkadaşının otomobiliyle İstanbul'a doğru yola çıktığı, yola çıkarken de GSM hattını değiştirdiği tespit edildi.

Bolu yakınlarında başka bir otomobile alınan Sertçelik'in İstanbul Şile'ye kadar gittiği, yoldayken de birlikte olduğu kişiyle Organize Şube'de görevli komiser Metehan İlkyaz'ı aradıkları tespit edildi.

Serdar Sertçelik

Sertçelik'in Bodrum üzerinden firarının aksine iki gün İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye geçtiği, burada Meriç üzerinden göçmen kaçakçıları yardımıyla yurt dışına çıktığı belirlendi.




Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasında ilişkin 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından tutuklanan aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI
Tutuklananlardan Ramazan Kubat'ın 2022'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yaptığı, Sertçelik'in yurt dışına kaçış organizasyonunda rol aldığı belirlendi.

Kubat ile oldukça yakın olan Kılıçdaroğlu'nun 2021 yılında Kubat'ın düğününe katıldığı ortaya çıktı. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Kubat'a genel merkezde oda verdiği de belirlendi.

Kubat'ın 14-28 Mayıs 2023'teki genel seçimlere kadar bir yıl Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını üstlendiği öğrenildi.

Seçimin ardından Kubat, Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde kantin işletmeciliğine devam etti.

Bu dönem görüştüğü isimlerden biri de Mustafa Çotuk'tu.

KAHVALTIDA TANIŞIYOR
Kubat'ın avukatı Burcu Aslan'ın iddiasına göre Kubat, geçen yıl kasım ayının sonunda Çotuk tarafından arandı. Çotuk, "Gençlerle kahvaltıda buluştuk. 'Ramazan abi de gelsin' diyorlar. Kahvaltıya bekliyoruz" şeklinde bir talepte bulunuyor. Bu talebi kırmayan Kubat, burada Serdar Sertçelik'le tanışıyor.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Çotuk, kahvaltıdan sonra Kubat'a "İstanbul'a eğlenmeye gideceğiz. Sen de gel." şeklinde bir istek de bulunuyor.

Kubat, bu isteği önce reddediyor. Ancak Israrlar üzerine kabul ediyor. Aynı akşam üzeri yola çıkılıyorlar. Aracı Kubat kullanıyor.

AVM'DE ALIŞVERİŞ
Bolu'da bir AVM'de mola veriyorlar. Sertçelik, alışveriş yapıyor. Ardından bir tesiste yemek yiyorlar. Sertçelik, bir TEKEL büfesinden yüklüce içki alıyor; yolda giderken içiyorlar. Sertçelik'i Şile'de indiriyorlar. Kubat ve Çotuk, o gece geri dönüyor.

Avukat Burcu Aslan, Kubat'ın Sertçelik'i tanımadığını, Çotuk tarafından oyuna getirildiğini iddia ederek, şunları söylüyor:

"Serdar'ın ayağında elektronik kelepçesi ve alçı yokmuş. Hatta arama kaydı bulunmuyormuş. Bolu'da alışveriş yapıyorlar, tesiste yemek yiyorlar. Serdar, büfeden alkol alıyor. Siz olsanız araması olduğunu düşünür müsünüz?" Avukat Aslan, ayrıca aracın Kubat'a ait olduğunu ve üzerinde çakar bulunmadığını da ifade etti.

Sertçelik'in Şile'de nerede saklandığı, Yunanistan'a nasıl ve ne zaman gittiği ise belirsizliğini koruyor.

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