Kırgızistan’daki darbe girişiminde FETÖ parmağı!

FETÖ PARMAĞI ÇIKTI!

Darbeye kalkışan Eldik Keneş (Halk Meclisi) Partisi partinin eski devlet başkanı Almazbek Atambayev ve FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtildi.

A Haber Muhabiri Aşkın Kişiyev detayları aktardı;

"Her iki üç yılda bir darbe girişimine sahne olan Kırgızistan'dan yine endişe verici haberler geliyor. Kırgısiztan Ulusal Güvenlik Komitesi dün Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a yönelik darbe girişiminde bulunan bir gruba karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Bugün yeni bazı detaylar belli olmaya başladı. Kırgısiztan Ulusal Güvenlik Komitesi darbe girişiminin Eldik Keneş Partisi tarafından organize edişdiği duyurdu. Roza Nirmatova'nın başkanlık ettiği söz konusu partinin eski devlet başkanı Almazbek Atambayev ve FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kırgız yetkililer ülkede kargaşa çıkarmak ve zor yoluyla iktidara el koymayı planladıklarını planladıkları ve 1 yıldan beridir bunun için taraftar topladıklarını belirttiler. 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve tutukluların suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Başarısız darbe girişiminde toplamda 100'den fazla kişinin yer aldığı ifade edildi.

FETÖ'nün uzun yıllar etkili olduğu Kırgızistan'da Rusya ve Çin yanlısı gruplar ayrıca uyuşturucu ticareti ile bağlantılı çevreler arasında sık sık iktişdar çatışmaları yaşanıyor.