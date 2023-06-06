Kırgızistan'da darbe planlayan bir grubun üyeleri dün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, devletin güvenliğini sağlama ve anayasal düzeni koruma çalışmaları kapsamında kitlesel protestolar ve ayaklanma için gizli hazırlıklar yapan bir grubun yasa dışı faaliyetlerinin engellendiği bildirildi.

ELDİK PARTİSİ BAŞKANI İLE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, soruşturma kapsamında 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve ana organizatör ve ideolojik ilham kaynağı olduğu tespit edilen Eldik Keneş (Halk Meclisi) Partisi Başkanı Roza Nurmatova ile birlikte 4 aktivistin tutuklandığı ifade edildi.

Söz konusu suç örgütünün uzun süredir militan devşirmek için çalışmalar yürüttüğünün tespit edildiği aktarılan açıklamada, siyasi parti liderinin iktidarı ele geçirme planı doğrultusunda düzenli gizli toplantılar düzenlediği ve bu organize grubun, ülkenin farklı kesimlerinden rol dağılımı yapılmış 100'den fazla kişiden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

YABANCI KAYNAKLARDAN FON BEKLENDİ

Operasyonda örgütsel ihtiyaçları finanse etmek ve kilit görevlilere ödemeler yapmak için yakın gelecekte yabancı kaynaklardan önemli miktarda fon sağlanmasının beklendiğine dair bilgiler de ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu örgüt üyeleri, "komplocular" şeklinde tanımlanırken, bu suç yapılanmasının toplumdaki herhangi bir olaydan memnuniyetsizliğin ortaya çıkmasını ve bu durumu kullanmayı beklediği vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

FETÖ PARMAĞI ÇIKTI!

Darbeye kalkışan Eldik Keneş (Halk Meclisi) Partisi partinin eski devlet başkanı Almazbek Atambayev ve FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtildi.

A Haber Muhabiri Aşkın Kişiyev detayları aktardı;

"Her iki üç yılda bir darbe girişimine sahne olan Kırgızistan'dan yine endişe verici haberler geliyor. Kırgısiztan Ulusal Güvenlik Komitesi dün Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a yönelik darbe girişiminde bulunan bir gruba karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Bugün yeni bazı detaylar belli olmaya başladı. Kırgısiztan Ulusal Güvenlik Komitesi darbe girişiminin Eldik Keneş Partisi tarafından organize edişdiği duyurdu. Roza Nirmatova'nın başkanlık ettiği söz konusu partinin eski devlet başkanı Almazbek Atambayev ve FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kırgız yetkililer ülkede kargaşa çıkarmak ve zor yoluyla iktidara el koymayı planladıklarını planladıkları ve 1 yıldan beridir bunun için taraftar topladıklarını belirttiler. 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve tutukluların suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Başarısız darbe girişiminde toplamda 100'den fazla kişinin yer aldığı ifade edildi.

FETÖ'nün uzun yıllar etkili olduğu Kırgızistan'da Rusya ve Çin yanlısı gruplar ayrıca uyuşturucu ticareti ile bağlantılı çevreler arasında sık sık iktişdar çatışmaları yaşanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN FETÖ KONUSUNDA UYARMIŞTI

Daha önce Başkan Erdoğan da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u "FETÖ her iki ülke için de Milli Güvenlik Sorunudur" diyerek uyarmıştı."