Kırgızistan'da darbe girişimi! Asker ve bürokratlara operasyon başlatıldı

DAHA ÖNCE DE OLDU

Kırgızistan, sık sık darbe girişimi ve halk hareketlerine sahne oluyor. 2021 yılında, darbe planladığı şüphesiyle Kırgızistan Milletvekili Baktıbek Cetigenov gözaltına alınmıştı. Ayrıca, o dönemde Cetigenov ve El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev'in başkent Bişkek'te protestolar için gizli anlaşma yaptığı bildirilmişti.

Cetigenov'un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı ortaya çıkarılmış ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.