NATO Genel Sekreteri'nin 'sözleri yerine getiriyorlar' dediği İsveç'te skandal! Polis koruması altında PKK yürüyüşü

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde biraraya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in verdiği sözleri yerine getirdiğini ileri sürdü.
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde biraraya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in verdiği sözleri yerine getirdiğini ileri sürdü.
Paylaşılan görüntülerde terör örgütü ve teröristbaşı Öcalan'ın flamaları ile yürüyen terör yandaşlarına polisin korumalık yapması ise dikkat çekti.
Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç'in NATO üyeliği sürecinde bu tarz gösterilere izin vermesinin üyelik sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.
AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı.
SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.
Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim." dedi.
HARAÇ TOPLUYORLAR
Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.
İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." ifadelerini kullanmıştı.
PKK'NIN İSVEÇTEKİ BANKASI!
İsveç'in en büyük bankalarından SEB'de terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabı olduğu ortaya çıkmıştı. İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazdı.
Haberde, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının parayla satıldığı ve buradan elde edilen kazancın SEB'deki hesaba yatırıldığı belirtildi. Biriken paraların ise terör örgütü PKK/YPG'ye aktarıldığı kaydedildi.
SEB Bankası Basın Sözcüsü Niklas Magnusson, terör örgütü PKK/YPG'nin para toplayan internet sitesine 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "bankanın mevzuata uyduğunu ve suç teşkil eden illegal ticarete karşı olduğunu" belirtmişti.
Friatider gazetesi, buna rağmen terör örgütünün söz konusu bankadaki hesabı ve cep telefonuyla para toplama numarasının hala aktif olduğunu bildirdi.
Öte yandan gazete, SEB'in "teröre finans sağlama ve kara para aklama" gerekçesiyle birçok alternatif medyanın hesabını askıya aldığına işaret ederek, bankanın terör örgütü PKK/YPG'nin hesabını kapatmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.
İSVEÇ'TE BÜYÜK SKANDAL YAŞANMIŞTI
NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayı gereken İsveç'te büyük bir skandala imza atılmıştı.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak adeta terör kampına dönen İsveç'ten geçtiğimiz ay rezil görüntüler geldi.
İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astılar. Skandala Türkiye'den tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erdoğan'ı hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur. Bu terör propagandası değil, doğrudan terör eylemidir." şeklinde konuştu. İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti.
Şentop İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile yaptığı telefon görüşmesinde somut adım beklendiğini de belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın avukatı skandalla ilgili harekete geçerek suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ NATO KARARGAHINDA BİR ARAYA GELECEK
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, geçen hafta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında Brüksel'de üçlü toplantı yapılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.
Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde ilerleme gördüklerini, 30 NATO müttefikinden 28'inin katılım protokollerini onayladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta Ankara'da iyi bir görüşme yaptım. Görüşmelerin tekrar başlaması ve mart ortasında NATO karargahında, benim himayemde Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında geçen haziranda imzalanan anlaşmanın uygulanması ve katılım sürecinin nasıl tamamlanacağı konusunda üçlü bir toplantı düzenlenmesi üzerinde mutabık kaldık."
"İSVEÇ'LE İLGİLİ BAZI KONULAR VAR..."
Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine olumlu baktığını, İsveç'le ilgili bazı konuların bulunduğunu aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üzerlerine düşeni yerine getirdiğini, katılım protokollerinin uygulanma zamanının geldiğini söyledi.