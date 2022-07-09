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    • 09.07.2022 17:19
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    İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler: PKK yandaşları paçavralarla yürüdü

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Adeta PKK kampına dönen İsveç'ten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor. Stockholm'de bir grup terör örgütü YPG/PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.

    PKK yandaşları Stockholm’de paçavralarla yürüdü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

    Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi.

    Başkan Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.

    İSVEÇ'TEN SKANDAL GÖRÜNTÜLER
    Gelişmelerin ardından İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.

    PKK DESTEKÇİLERİ PAÇAVRALARLA YÜRÜDÜ
    Stockholm'de bir grup terör örgütü YPG/PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.

    Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

    Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.

    "Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.

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