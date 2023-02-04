İsveç'te yuvalanan PKK/YPG terör örgütü destekçileri, at koşturmaya devam ediyor. Daha önce defalarca ülkenin dört bir yanına dağılarak sokakları savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarının bu kez de terör örgütü için haraç topladığı ortaya çıktı.

REZALETLERİN ARKASI KESİLMİYOR

İsveç, PKK/YPG destekçilerinin yuvası olmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK sempatizanlarına kucak açmaya devam eden ülkede, geçtiğimiz haftalar içinde skandal olaylar peş peşe gelmişti.