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    • Dünya
    • 04.02.2023 12:07
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    • 04.02.2023 12:51
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    Bu kafayla NATO zor! Teröristler İsveç'te at koşturuyor: PKK'lılar esnafı haraca bağladı

    NATO üyeliği için Türkiye'nin onayı bekleyen İsveç, Madrid'de imzaladığı üçlü muhtıraya karşın terörle mücadelede gerekli adımları atmak bir yana, teröristlerin provokatif eylemleri karşısında sessizliğini koruyor. İsveç'te adeta cirit atan PKK'lılar, terör örgütü adına her türlü yasa dışı faaliyeti hiçbir korku duymaksızın gerçekleştiriyor. Son olarak örgüt sempatizanlarının Kürt esnaflar başta olmak üzere, çok sayıda kişiden haraç topladıkları belirlendi.

    Teröristler İsveç’te at koşturuyor

    İsveç'te yuvalanan PKK/YPG terör örgütü destekçileri, at koşturmaya devam ediyor. Daha önce defalarca ülkenin dört bir yanına dağılarak sokakları savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarının bu kez de terör örgütü için haraç topladığı ortaya çıktı.

    REZALETLERİN ARKASI KESİLMİYOR
    İsveç, PKK/YPG destekçilerinin yuvası olmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK sempatizanlarına kucak açmaya devam eden ülkede, geçtiğimiz haftalar içinde skandal olaylar peş peşe gelmişti.

    Geçtiğimiz Ocak ayında başkent Stockholm'de bulunan tarihi belediye binası önünde toplanan terör destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı.

    Rezil eylemin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerini izlemekle yetinen İsveç yetkililerine Türkiye'den tepki büyük olmuştu.

        İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
        İsveç hükümeti iğrenç eylemlere göstermelik tepki verirken, PKK destekçilerinin yanı sıra İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesiyle ikili ilişkileri kopma noktasına getirmişti.

        "İfade özgürlüğü" adı altında iğrenç eylemlerin gerçekleştiği ülkede terör unsurlarının kol gezdiği, yaşanan son olayla bir kez daha kanıtlandı.

        TERÖRİSTLER HARAÇ KESİYOR
        Ülke basınında yer alan haberlere göre başkent Stockholm'de terör örgütü PKK destekçileri, Kürt kökenli esnafı gezip, terör örgütüne destek için haraç kesiyor.

        HAVAYA ATEŞ AÇINCA YAKALANDI
        İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

            Stockholm'de Kürt bir işadamına ait işyerinden, PKK adına zorla haraç almak isteyip, alamayınca havaya ateş eden kişi, ağırlaştırılmış silah suçları ve aynı zamanda terörü finanse etmeye teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.

            ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER
            Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı.

            Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi.

            Ülke basınında çıkan haberlere göre, "teröre destek için haraç kesme" vakaları sıklıkla görülüyor.

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            Haberler Dünya Bu kafayla NATO zor! Teröristler İsveç'te at koşturuyor: PKK'lılar esnafı haraca bağladı
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