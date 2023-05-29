Kemal Kılıçdaroğlu'na bel bağlayan İsveç'te hayal kırıklığı! Kaderleri Başkan Erdoğan'a bağlı: O tarihe işaret ettiler

Son olarak ise aşırı sağcı ve İslamiyet düşmanı Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'ün ortasında Kur'an-ı Kerim yakması bardağı taşıran son damla olmuştu.

Her ne kadar İsveç'te bazı kesimler bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savunsa da İsveç başbakanı Ulf Kristersson bile konuyla ilgili "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" demişti.