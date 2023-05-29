Kemal Kılıçdaroğlu'na bel bağlayan İsveç'te hayal kırıklığı! Kaderleri Başkan Erdoğan'a bağlı: O tarihe işaret ettiler

13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'ın zaferi, hem yurt içi hem de yurt dışında büyük bir coşkuyla karşılandı.
Dünya basını da Türkiye'deki seçimlere büyük ilgi gösterdi. Bu ilgiyi gösteren ülkelerden biri ise İsveç'ti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen, ancak Türkiye'nin vetosunu yiyen İsveç, seçimden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını umut ediyordu.
Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferi İsveç basınında yer bulurken gazeteler Erdoğan'ın İsveç'e olan tutumundan bahsetti. İsveç'te skandal üstüne skandal yaşanmamış gibi Erdoğan'ın tutumunun niçin olumsuz olduğunu sorgulayan İsveç gazetesi Expressen, "Türkiye cumhurbaşkanı İsveç'in terörist grupları koruduğunu iddia ediyor" sözlerine yer verdi.